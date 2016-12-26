Медики выяснили: шоколад полезен для здоровья 8 26.12.2016, 8:50

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Правильное употребление шоколада поможет омолодить организм, снизить вес и артериальное давление.

В этом уверены австралийские ученые, которые провели ряд интересных исследований. Как оказалось, шоколад, употребляемый раз в неделю помогает даже в профилактике сахарного диабета. Диетологи отмечают также, что обратной реакции не последовало: то есть снизить риск возникновения заболевания у людей с лишним весом или диабетом шоколад не помог, пишет novosti-n.org.

Помимо диабета, шоколад помогает в профилактике сердечнососудистых заболеваний. Так, 100 грамм шоколада в день помогут снизить риск возникновения инсульта и болезней сердца на протяжении ближайших 12 лет. Успешно борется шоколад (вернее – какао, которое в нем содержится) с «плохим» холестерином и помогает в профилактике атеросклероза.

Также шоколад является антидепрессантом: шоколад или продукты из какао-бобов рекомендованы людям, которые постоянно находятся под воздействием стресса по долгу службы или заняты тяжелой умственной деятельностью. Шоколад способен оказывать тонизирующее действие, обеспечивать энергией и увеличивать содержание сахара в крови.

Чрезмерное увлечение шоколадом и некоторые из видов данного лакомства могут оказывать и негативное действие на организм. Так, различные наполнители могут вызывать аллергическую реакцию, проблемы с лишним весом и т.д. Чтобы шоколад производил целебный эффект, диетологи рекомендуют выбирать продукт, в котором содержится не менее 70% какао, нет добавок и «завкуснителей» и съедать ежедневно не более 100 грамм шоколада (несколько ломтиков).