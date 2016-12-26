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Китай заявил протест США

  • 26.12.2016, 8:54
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Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне".

Хуа Чуньин, заявив в связи с этим о "резком недовольстве Китая", подчеркнула: "Мы требуем от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе".


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