Продолжается суд над политзаключенным Владимиром Кондрусем 3 26.12.2016, 9:16

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Владимир Кондрусь

Фото: «Наша Ніва»

Суд над участником Площади-2010, политзаключенным Владимиром Кондрусем продолжится 26 декабря.

Процесс пройдет в суде Московского района в 10.30, сообщает правозащитный сайт "Весна".

Со слов матери известно, что сейчас Кондрусь находится в тюремной больнице.

Кондруся обвиняют в участии в акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 19 декабря 2010 года. Суд над ним начался 16 ноября 2016 года. Однако в зале суда политзаключенный пытался вскрыть себе вены, после чего его отправили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Кстати, писали, что сын вены на суде порезал, но там больше царапины, чем порезы. Даже повязку не накладывали. Доктор мне также сообщил, что шить руки не пришлось", — рассказала подробности мать.

Правозащитники говорят, что Кондрусь прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, но о ее результатах пока не сообщается.