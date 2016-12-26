Все, что нужно знать о новогодних сюрпризах Налогового кодекса 3 26.12.2016, 9:26

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Некоторые новшества, особенно касающиеся налога на прибыль и НДС, изменят жизнь бизнессообщества в 2017 году.

Страна узнает должников

С 2017 года на сайте МНС будет ежемесячно публиковаться перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число месяца, следующего за отчетным. При этом сумма задолженности указываться не будет. В перечень включат: учетный номер плательщика, название организации, фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя-должника, пишет газета «Белорусы и рынок».

Предусмотрено интересное новшество в целях защиты прав налогоплательщиков. Оспаривать решение налоговых органов в досудебном порядке можно будет целых три раза, обращаясь поочередно, например, в районную инспекцию, затем в областную, МНС и только потом в суд.

НДС: добавленные хлопоты

Сколько мучений бухгалтерам и не только им доставил переход в середине 2016 года на обязательное использование электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) для вычета НДС! Особенно если учесть, что это произошло в сложной экономической ситуации и во время деноминации, да и портал для этих ЭСЧФ часто и подолгу «лежал». Второе полугодие налоговики называли адаптационным периодом, поскольку штрафы в отношении нарушителей норм о выставлении электронных счетов-фактур не применялись и в случае возникновения проблем с порталом или энергоснабжением позволялось использовать для налоговых вычетов первичные учетные документы.

Тем не менее в III квартале вычеты по НДС уменьшились на 30 % по сравнению со II кварталом, когда эти счета не применялись. Причины неоднозначны. Дело не только в том, что налогоплательщики боятся контроля. Действительно, налоговики не скрывали, что ЭСЧФ позволят усилить надзор над самым «криминальным» платежом и не допустить необоснованного возврата НДС. Основная причина заключается в неготовности сразу перейти на такой документооборот.

С 2017 года никакие отговорки касательно невыставления ЭСЧФ не принимаются. Осталось только «маленькое окошко» — невозможность направить эти счета в связи с недоступностью либо ограничением работоспособности портала. ЭСЧФ придется отправить на портал в течение не позднее чем пяти рабочих дней со дня возобновления его работы. Первичные учетные документы для налоговых вычетов не будут приниматься ни при каких условиях.

Справедливости ради стоит признать, что предусмотрено некоторое послабление в отношении налоговых вычетов при ввозе товаров из государств, не входящих в ЕАЭС: отсрочка в 90 дней заменена 60-дневной. Субъекты хозяйствования не раз жаловались на то, что такая отсрочка существенно ухудшает их финансовое положение, в частности препятствует развитию логистических услуг, которые для Беларуси с учетом ее транзитного положения весьма важны. Пока срок сокращен только на месяц.

Отметим еще несколько менее приятных изменений, например отмену отдельных льгот и введение дополнительных объектов налогообложения. Для крупных налогоплательщиков отменена книга покупок. Пожалуй, самое интересное новшество, которое вступит в силу только в 2018 году, — введение так называемого налога на Google: иностранные компании, оказывающие в Беларуси услуги в электронной форме, должны будут уплачивать НДС у нас. Посмотрим, как в 2017-м удастся подготовиться к такому способу пополнения казны.

Налог на прибыль: обоснуйте ваши затраты

Важные нововведения затронули налог на прибыль. В 2017 году изменится порядок пересчета валютной выручки. В частности, это касается включения в состав внереализационных доходов и расходов курсовых разниц. Кроме того, со следующего года в состав внереализационных доходов не будут включаться средства, полученные от лиц, несущих субсидиарную ответственность.

Самое интересное новшество — включение в налоговую базу только экономически обоснованных затрат, которые должны соответствовать определенным критериям. У налогоплательщиков могут возникнуть проблемы при доказательстве соответствия установленным требованиям.

В уходящем году возникли проблемы отнесения на затраты для налога на прибыль дополнительных поощрительных отпусков, предоставление которых является обязанностью нанимателя. Теперь этот вопрос решен. Кроме того, в затраты можно будет включать матпомощь и пособие на оздоровление, если такие выплаты предусмотрены законодательными актами и постановлениями правительства.

Существенные изменения касаются переноса убытков на будущие периоды. Некоторые нормы были изменены в пользу субъектов хозяйствования. Так, в убыток для переноса можно будет включать суммы налогов и сборов, уплаченные с внереализационных доходов. Предприятия будут вправе переносить убытки в сумме налоговой базы и не исключать из нее прибыль, освобождаемую от налогообложения.

Несколько облегчена участь ликвидируемых в течение календарного года организаций. Они будут иметь право перенести убытки прошлых лет, несмотря на то что налоговый период не закончился.

Имущественные налоги: уход в рубли, корректировка льгот

Самое главное нововведение, касающееся имущественных налогов, — переход от кадастровой стоимости в долларах к рублевой. При этом в отношении ряда земельных участков эта стоимость возросла почти на 30 %. Как и ставки налога, которые, по выражению налоговиков, проиндексированы, то есть увеличены в пределах 12—29,5 %.

Льгота по налогу на недвижимость не будет предоставляться в отношении не только объектов незавершенного строительства, но и неэффективно используемых объектов, включенных в соответствующий перечень. Однако льгота для объектов, законсервированных в установленном правительством порядке, сохранится.

Бизнес-сообщество не раз возмущалось по поводу того, что местным органам власти предоставлено право в два с половиной раза повышать ставки налога на недвижимость, которым те, конечно же, активно пользовались. Увы, это право за ними сохранилось.

Акцизы: в минус и в плюс

Наметилась очень интересная тенденция, связанная с акцизами. В течение последних лет ставки акцизов повышались не только каждое полугодие, но и на протяжении года. В 2016-м ситуация изменилась: ставки на отдельные виды подакцизной продукции остались неизменными или даже снизились.

Что касается алкогольной продукции, то ограничителем по этой позиции стало финансовое положение предприятий-производителей. В результате в первом полугодии 2017 года останутся прежними ставки на этиловые спирты, вина плодовые крепленые и пиво. Акцизы на вина натуральные, в том числе игристые, слабоалкогольные напитки подняты на 4—5 %, а на алкогольные напитки крепостью более 7 % (за исключением тех, на которые акцизы остались неизменными или повысились) уменьшились на 3 %.

Применительно к табачным изделиям традиция не нарушилась: ставки акцизов повысились на 4—5 %. В таких же пределах были подняты ставки на газ и судовое топливо, однако акцизы на бензин и дизтопливо остались прежними. Не стоит забывать, что речь идет только об изменениях в Налоговом кодексе на будущий год, а ведь налоги можно изменять и указами.

Подоходный налог: традиционная индексация вычетов и льгота для нерезидентов

В подоходном налоге на будущий год проиндексированы суммы налоговых вычетов. Есть и новшества, касающиеся льгот. В частности, от обложения подоходным налогом будут освобождаться пожертвования, поступившие на благотворительные счета в белорусских банках, и безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная не только от белорусских, но и от иностранных граждан. В отношении медицинской помощи лимита пожертвований без подоходного налога нет.

Порадуем владельцев акций отечественных предприятий: от обложения подоходным налогом будет освобождаться доход, полученный от продажи акций, если с даты их приобретения прошло не менее трех лет. Причем неважно, кому будут проданы акции. Напомним, до 2017 года льгота не действовала, если покупателем не являлся эмитент акций.

Повезло и гражданам Беларуси, не являющимся налоговыми резидентами нашей страны: раз в пять лет они могут продать здесь квартиру и при этом не уплачивать подоходный налог. Ранее это мог сделать только продавец — налоговый резидент Беларуси.

«Упрощенка»: критерии выше, льгот меньше

Этот особый режим налогообложения, по данным МНС, применяют 47 % налогоплательщиков. Кстати, если в предыдущие годы количество субъектов хозяйствования, перешедших на данный порядок уплаты налогов, постоянно увеличивалось, то в 2016-м таковых стало меньше.

Основная, но не единственная причина снижающейся динамики — уменьшение количества регистрирующихся организаций и индивидуальных предпринимателей и ликвидация по разным причинам бизнес-структур. Еще одна важная причина — введение ограничений на применение упрощенной системы налогообложения (УСН). В последнее время налоговые органы увидели в ней разные схемы ухода от налогообложения путем дробления бизнеса и формального привлечения и «списания» услуг на ипэшников-упрощенцев.

Новшества в этой системе налогообложения вполне традиционны: индексация критериев выручки в среднем на 12,6 % , то есть на уровень инфляции, для ее применения и расширение некоторых ограничений, в частности касающихся имущественных налогов и информационных ресурсов в Интернете. В 2017 году освобождение от налога на недвижимость нельзя будет применить не только к капстроениям сверхнормативного незавершенного строительства, но и к объектам, включенным в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены, утверждаемый местными органами госуправления.

Субъекты хозяйствования, желающие перейти с общего или другого режима налогообложения на УСН, должны подать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление не позднее 3 января. Владельцы интернет-магазинов могут перейти на УСН при соблюдении критериев валовой выручки, численности сотрудников и если сведения о магазине не будут содержаться в Торговом реестре Беларуси после 31 декабря 2016 года. Срок подачи уведомления в налоговую инспекцию — до 31 января.