Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год

Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год6
- 26.12.2016, 9:36
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Перфоманс с участием пограничников уже 10 лет устраивают в Беловежской пуще.
Ежегодно в национальном парке «Беловежская пуща» Дед Мороз отдает символический приказ пограничному отряду, чтобы он пропустил Новый год через границу.
Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского.
В этой постановке задействованы хозяин поместья и личный состав пограничной заставы «Переров», расположенной в Беловежской пуще. Дед Мороз обращается к пограничникам и ставит задачу в праздничную ночь пропустить Новый год в Беларусь.