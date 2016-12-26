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Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год

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  • 26.12.2016, 9:36
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Фото: BrestCITY

Перфоманс с участием пограничников уже 10 лет устраивают в Беловежской пуще.

Ежегодно в национальном парке «Беловежская пуща» Дед Мороз отдает символический приказ пограничному отряду, чтобы он пропустил Новый год через границу.

Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского.

В этой постановке задействованы хозяин поместья и личный состав пограничной заставы «Переров», расположенной в Беловежской пуще. Дед Мороз обращается к пограничникам и ставит задачу в праздничную ночь пропустить Новый год в Беларусь.


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