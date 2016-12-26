Эксперты: Власти могут скрывать, что на Ту-154 произошел теракт 16 26.12.2016, 9:43

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Большой разброс осколков, резкое пропадание лайнера с радаров, отсутствие тревожных сообщений от экипажа – признаки того, что на борту Ту-154 произошел теракт.

Об этом написал в Facebook бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох.

"Самолет летел из Москвы в Сочи и никаких претензий от экипажа не было. А как дозаправился – сразу и упал. Так не бывает. Просто власти, как обычно, пытаются разнести во времени саму катастрофу и сообщение о том, что она случилась в результате теракта", – полагает экс-чиновник.

Нежеланием признать, что терроризм пришел в Россию, Кох объясняет "забалтывание" катастрофы.

"А вопрос прост и ясен: если это плата за сирийскую авантюру, то готов ли народ так за нее платить? Одно дело "Кузя" (авианосец "Адмирал Кузнецов") шмаляет из одного моря или крылатые ракеты летят из другого: красиво, безопасно и технологично. Но когда терроризм приходит к нам в дом – так мы не договаривались, Владимир Владимирович! Так не годится. Закрывай свою шарманку!" – написал он.