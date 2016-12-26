Dow Jones вырос седьмую неделю подряд 26.12.2016, 10:12

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Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу и по итогам недели.

Причем для Dow Jones Industrial Average недельное повышение стало уже седьмым подряд, что является самым длительным ралли за два года, пишет Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

За пять сессий Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 и Nasdaq Composite - по 0,3%.

Хотя Dow Jones не достиг рекордно высокого уровня в 20 000 пунктов, многие эксперты все еще надеются, что он преодолеет эту отметку, от которой его отделяют менее 70 пунктов, в последние сессии уходящего года.

Между тем аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают роста S&P 500 примерно на 4% в 2017 году - до 2356 пунктов.

Эксперты отмечают, что в пятницу объем торгов был существенно ниже обычного, поскольку инвесторы готовились к рождественским каникулам. Большинство фондовых рынков мира не будут работать в понедельник, а некоторые, включая Великобританию и Гонконг, возобновят торги лишь в среду.

"Словом дня был "праздник", впрочем он же был темой всей недели. Наблюдалось снижение объема торгов и волатильности, у нас была хорошая динамика после выборов, поэтому теперь мы "перевариваем" результаты - и это нормально", - заявил руководитель отдела продаж и трейдинга LEK Securities в Нью-Йорке Фрэнк Дэвис.

Самым важным событием пятницы была публикация статданных по США. Финальная оценка индекса потребительского доверия Мичиганского университета в декабре выросла до 98,2 пункта (максимум с 2004 года) с ноябрьского уровня в 93,8 пункта. Продажи новостроек в ноябре выросли до 592 тыс. домов (второй по величине показатель с начала 2008 года), при прогнозах роста до 585 тыс. домов.

Акции фармкомпании Aerie Pharmaceuticals Inc. подорожали на 3,9%, несмотря на сообщения о том, что ее производственные мощности по выпуску препарата от глаукомы не будут готовы к установленной дате инспекции завода компании представителями Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Цена бумаг производителя медицинских товаров и предметов личной гигиены Prestige Brands подскочила на 5,6% на новости о приобретении конкурента C.B. Fleet Co. за $825 млн.

Капитализация Cintas Corp., поставляющей широкий ассортимент специализированных продуктов и услуг для компаний, снизилась на 3,1%, так как ее прогноз выручки на 2017 год не оправдал ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 23 декабря поднялся на 14,93 пункта (0,07%) и составил 19933,81 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,83 пункта (0,13%) - до 2263,79 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 15,27 пункта (0,28%) и составил 5462,69 пункта.