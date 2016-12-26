Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске 1 января 26.12.2016, 10:48

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Общественный транспорт будет работать в праздничном режиме.

Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 утра, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор госучреждения «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, передает корреспондент БелТА.

Станции метро «Немига», «Купаловская» (выход к проспекту Независимости), «Октябрьская», «Фрунзенская» закроются для входа пассажиров в 4:15, остальные — в 4:00. Начнет работать метрополитен в 5:30.