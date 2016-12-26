Прокурор потребовала осудить Владимира Кондруся на три года «химии» 10 26.12.2016, 11:04

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Владимир Кондрусь

Фото: «Наша Ніва»

(обновляется) В суде Московского района Минска продолжается суд над участником Площади-2010.

Однако самого Владимира Кондруся в зал суда не доставили. По словам начальника конвоя, он категорически отказался заходить в зал суда, пишут naviny.by.

На прошлом заседании судья Светлана Бондаренко приняла решение удалить фигуранта из зала суда, так как он отказывался отвечать на вопросы и во время слушания лежал на полу. После этого обвиняемый попытался вскрыть себе вены. В связи с этим была назначена психиатрическая экспертиза. Сегодня судья приняла решение удалить Кондруся до конца судебного процесса. Так что привезут его только на оглашение приговора.

Стало известно, что во время следствия Кондрусь шесть раз отказывался давать показания. О его позиции к предъявленному обвинению можно только догадываться по поведению фигуранта в первый день судебного заседания. По данным адвоката Вадима Мушинского, Кондрусь лежал на полу в клетке в знак протеста.

На сегодняшнем заседании присутствуют родители Владимира Кондруся. Однако они отказались дать показания по делу сына. Будут зачитаны показания, которые они дали следствию. По словам прокурора Ольги Герасимович, показания родителей свидетельствуют о виновности Кондруся.

На сегодняшнее заседание также явились сотрудники ОМОН, которые ранее уже проходили в качестве потерпевших по делу «Плошча-2010».

По данным обвинения, 19 декабря 2010 года Владимир Кондрусь, «используя надуманный повод о недемократичности выборов, присоединился к бесчиствующей толпе и принял активное участие в массовых беспорядках».

Гособвинитель заявила, что демонстранты, в том числе и Кондрусь, причинили телесные повреждения сотрудникам ОМОН, а также нанесли ущерб государству на сумму 1 404 рубля (новыми).

Речь идет про двери Дома правительства, зеленые насаждения, водосточные трубы. Отметим, что данный «ущерб» погашен еще шесть лет назад - белорусы буквально за несколько дней собрали необходимую сумму.

12.46 Адвокат Кондруся не согласен с предъявленными обвинениями его подзащитному.

«Я хочу напомнить, что недавно в Индонезии прошли массовые протесты. Вот там были беспорядки: применялись водометы, слезоточивый газ, погиб один сотрудник полиции. Это информация для размышления», — заявил Вадим Мушинский.

На этих словах проснулись сотрудники ОМОН, которые заняли первую скамейку в зале суда и скучали весь процесс.

«То обстоятельство, что 19 декабря 2010 года собралось несколько тысяч людей, нельзя расценивать, что все они пришли совершить массовые беспорядки, — продолжил защитник Кондруся. — Основная масса пришла с мирными целями. Умысла на противоправные действия у них не было. То, что немногочисленная группа пыталась проникнуть в Дом правительства, нельзя расценивать как наступившие массовые беспорядки. Это нужно квалифицировать по-иному. Прошу полностью оправдать Владимира Кондруся».

Приговор будет оглашен сегодня, 26 декабря, в 16:00. На оглашение должны привезти обвиняемого.

12.34 Прокурор Ольга Герасимович считает, что вина Кондруся полностью доказана и просит приговорить его к трем годам «домашней химии»: «Срок исчислять с момента постановки на учет. Зачесть срок отбывания под стражей (один день в СИЗО считать за два дня отбытого наказания), освободить в зале суда после оглашения приговора».

Также, по мнению, гособвинителя, следует признать его уменьшено дееспособным и назначить принудительное психиатрическое лечение.

Санкция ч. 2 ст. 293 УК предусматривает лишения свободы от трех до восьми лет. Однако, поскольку с момента совершения преступления прошло уже шесть лет, то, по мнению прокурора, может быть назначено более мягкое наказание, чем обозначено в уголовном кодексе.

В качестве доказательств вины Владимира Кондруся прокурор зачитала его переписку, где он сообщает, что собирается принимать участие в акции протеста 19 декабря 2010 года, а также выражает негативное мнение по поводу президентских «выборов».

Также в материалах дела имеется видео, где запечатлен обвиняемый. В суде данное видео показано не было. По версии следствия, он 20 раз ударил канализационной трубой по окну Дома правительства, пять раз ударил по щитам, которые были в руках сотрудников ОМОН.

Если суд поддержит требования прокурора, от основного срока (3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение) отнимут один год — с расчетом один день в СИЗО равен двум дням «домашней химии», поскольку Кондрусь уже полгода находится в следственном изоляторе (с 14 июня 2016 года).

12.06 В суде огласили выводы психолого-психиатрической экспертизы в отношении Кондруся. По данным специалистов, обвиняемый страдает психическим расстройством, у него обнаружены черты шизоидного и параноидального расстройства личности.

Отмечено, что у Кондруся нет близких друзей, и он не испытывает нужды в дружбе. Также, исходя из выводов медиков, у обвиняемого искажено восприятие действительности. Поведение других людей он может воспринимать как враждебное отношение, заговор против него. В связи с этим он не мог в полной мере осознавать свои действия в момент совершения преступления.

По данным специалистов, Владимир Кондрусь проявляет воинствующую позицию при защите своих прав и интересов. Вместе с тем, психиатр постановил, что Кондрусь в состоянии адекватно взаимодействовать с окружающими. У него сохранна память и интеллект.

В экспертизе отмечено, что если суд постановит, что Владимира Кондруся следует признать уменьшено дееспособным, в отношении к нему могут быть применены меры безопасности и лечения по месту пребывания.

На данный момент неотложная психиатрическая помощь ему не требуется. Отказ от дачи показаний и голодовка, по результатам экспертизы, являются осознанной протестной реакцией обвиняемого.

Фото: naviny.by

Напомним, что 39-летний житель поселка Руденск Владимир Кондрусь взят под стражу 14 июня этого года в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках» возле дома правительства в день президентских «выборов» 19 декабря 2010 года. Он обвиняется по статье 293 УК (массовые беспорядки).

Все это время Кондрусь содержится в следственном изоляторе № 1 Минска. Около четырех месяцев назад задержанный объявил голодовку, но после того как состояние его здоровья сильно ухудшилось и он был переведен в тюремную больницу, прекратил ее по рекомендации врача и по просьбам родных.

Белорусские правозащитники признали Кондруся политическим заключенным и требует от властей прекращения уголовного преследования в отношении него и немедленного освобождения из-под стражи.