Импульсы грузинского вектора политики Лукашенко 2 Роман Яковлевский, bdg.by

26.12.2016, 11:19

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Роман Яковлевский

Фото: charter97.org

Похоже, вырисовывается очередная «минская площадка» с белорусскими посредниками.

Расчеты геополитических стратегов в Минске, что после прошлогоднего первого визита Лукашенко в Тбилиси отношениям между двумя странами будет придан новый импульс, похоже, оправдываются.

Недавнее появление в Тбилиси с официальным визитом главы МИД РБ и призвано стать таким импульсом. До сих пор Грузия оставалась единственной страной в Закавказье, где Беларусь не имела собственной дипмиссии. Надо полагать, не случайно официальная церемония ее открытия совпала с приездом главы белорусского МИД.

Это дало возможности гостю из Минска провести серию личных встреч почти со всем грузинским руководством и даже с предстоятелем Грузинской Православной церкви. Он единственный из всех православных Патриархов, носящий титул Католикоса. И, пожалуй, имеющий куда больший вес в жизни свой страны, чем некоторые другие православные иерархи в своих странах.

Наблюдатели также отметили, что в рамках визита Владимир Макей посетил мемориал на площади Героев, чтобы почтить память погибших за единую Грузию, а также побывал в одной из деревень на границе с оказавшейся российским протекторатом в августе 2008 года Южной Осетией.

Реакция Москвы

Такие акценты белорусской многовекторности не могли остаться без внимания Москвы. Впрочем, после ухода из власти Саакашвили в Кремле с довольно прохладным вниманием относятся к белорусско-грузинским отношениям, которые, в отличие от грузино-российских отношений, не омрачены визовым режимом для своих граждан.

Можно только догадываться, как в Москве смотрели на то, что, несмотря на официальный выход Грузии из СНГ, у нее с Беларусью продолжал функционировать безвизовый режим. Руководства двух стран просто без лишнего шума быстро обновили и подписали соответствующие документы.

А апрельский в 2015 году визит Лукашенко в Тбилиси получил международный резонанс благодаря высказанной публично поддержки Грузии в отношении к Абхазии и Южной Осетии как к части грузинского государства. Такое единство взглядов было зафиксировано в совместном заявлении глав Грузии и Беларуси по итогам официального визита Лукашенко.

По некоторым данным, реакция Москвы на это прошла в Минск лишь негласно по дипломатическим каналам. А вот МИД Абхазии напомнил в своем заявлении, «что так называемая «территориальная целостность» Грузии в том формате, в котором ее видят в Грузии, с 1993 года просто не существует». Но, судя по совместному заявлению президента Грузии и Лукашенко, такой формат этой проблемы до сих пор видят и в Минске.

Как известно, даже после пятидневной войны в августе 2008 года между Россией и Грузией у Беларуси с Грузией сохранялись дипломатические отношения. Это вряд ли было бы возможно, если бы Беларусь признала сепаратистские режимы в Южной Осетии и Абхазии. Но это никак не повлияло на многолетнюю работу грузинского посольства в Минске.

Однако пауза с открытием белорусского посольства в Тбилиси явно затянулась, что было публично на церемонии открытия признано министром Макеем ошибкой, которую он своим приездом исправил. Можно отметить, что это довольно редкое признание белорусской стороной своих ошибок. Ведь для всех понятно, за кого глава МИД РБ извинялся.

Сотрудничество спецслужб

Последний визит главы МИД РБ в Тбилиси стал важным, но не единственным новым импульсом в грузинском векторе политики Минска. Можно напомнить и некоторые предыдущие импульсы. В частности, таким стал первый в истории рабочий визит в августе текущего года в Тбилиси председателя КГБ генерала Валерия Вакульчика.

Видимо так совпало, что уже в конце августа глава дипмиссии Беларуси Михаил Мятликов передал верительные грамоты министру иностранных дел Грузии. Насколько известно, между белорусской спецслужбой и Службой госбезопасности Грузии заключено соглашение о сотрудничестве.

Государственные СМИ и КГБ не стали тогда освещать это интересное событие. Согласно сообщениям некоторых грузинских источников, спецслужбы двух стран намерены сотрудничать в области борьбы с терроризмом, коррупцией, международной преступностью и противодействовать преступлениям против государственной безопасности.

С учетом нынешнего состояния дел в мире и, несмотря на евроатлантическую Грузию и евразийскую Беларусь, такие намерения спецслужб двух стран понятны. Вместе с тем, неясной остается реакция Тбилиси на уже довольно давнее заявление Госпрогранкомитета РБ о намерениях белорусской стороны решить вопрос о визовом режиме с Грузией в рамках Таможенного союза и так называемого Союзного государства с целью унификации паспортно-визового режима. Дабы не возникало проблем с российской стороной.

Напомним, ранее белорусским гражданам было запрещено посещать Южную Осетию и Абхазию. Затрагивалась ли эта темы во время исторических визитов в Тбилиси шефов белорусских КГБ и МИД, неизвестно. Зато известны неоднократные публичные заявления представителей официального Минска, в том числе и тревоги главы МИД РБ, насчет возрастающей активности НАТО на границе российско-белорусского союзного государства. И тут было бы уместным напомнить отношение грузин к НАТО.

Можно вспомнить, как в результате всенародного референдума за членство Грузии в НАТО проголосовало более 70%. И никто в мире не подверг сомнению его результаты. По словам официальных лиц в Брюсселе, сегодня Грузия обладает всеми инструментами для вступления в НАТО. Был успешно реализован пакет усиленного сотрудничества НАТО – Грузия. Признается, что с военной точки зрения Грузия отвечает стандартам НАТО.

Как известно, для руководства Беларуси, находящегося в тесном военном союзе с Россией, такие стандарты просто неприемлемы. И в НАТО на своих границах там видят угрозу для себя. Или, как сегодня пытаются в Минске помягче сформулировать, – опасность, вызовы. Но такие филологические изыски сути отношения официального Минска к Североатлантическому альянсу не меняют.

Секретные переговоры в Минске

Конспиративная дипломатия официального Минска, которая проявилась и во время визита Владимира Макея в Тбилиси, просто вынуждает обратить внимание еще на одно мероприятие с грузинским акцентом. На это раз в Минске.

Не успел министр Макей вернуться домой, как вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе провел 23 декабря встречу в белорусской столице с представителями российских энергетических компаний – «Газпром» и «Интер РАО».

В министерстве энергетики Грузии заявляют, что встречи проходили в рамках действующего соглашения, а также в рамках ежегодных переговоров. Договор Грузии с «Газпром экспорт» действует до конца 2016 года и касается транспортировки природного газа в Армению через Грузию.

Последняя встреча министра энергетики с представителями «Газпрома» и «Интер РАО» состоялась 13-14 декабря. Тогда сторонам не удалось достичь соглашения по новому договору о транзите газа.

Каладзе называет переговоры с российской энергетической компанией «стандартными». После окончания последней встречи он сообщил, что представители «Газпрома», как и в прошлом году, предложили вместо поставки газа перейти на финансовое вознаграждение за транзит. Министр энергетики отметил, что для Тбилиси это предложение является «неприемлемым».

Министерство энергетики не предоставляет другую информацию о переговорах. Неизвестно и о содержании встречи, которую Каладзе провел с руководством «Интер РАО».

Грузия перестала покупать российский газ в 2007 году. В настоящее время Грузия получает в качестве оплаты 10% от общего объема транзита через свою территорию поставок российского газа в Армению.

В 2016 году продление договора затянулось до апреля из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом. В итоге после переговоров основной импортер газа в Грузию — Азербайджан, в начале марта 2016 года согласился увеличить объемы поставок. Но предложение России не было принято.

Как представляется, на фоне нынешних газовых проблем Беларуси с Россией, по сути, секретные переговоры Грузии с представителями «Газпромом» именно в Минске вполне могут придать еще один импульс грузинскому вектору минских геостратегов. Особенно при нынешних интересных прагматических отношениях, которые воцарились у Минска с Баку и Ереваном. Похоже, вырисовывается очередная «минская площадка» с белорусскими миротворцами и посредниками.

Роман Яковлевский, bdg.by