Восемь способов сделать утро по-настоящему добрым 1 26.12.2016, 11:11

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Чтобы хорошо чувствовать себя по утрам нужно придерживаться нескольких простых правил.

Для организма оптимальное время сна 7–9 часов. Данные исследований показывают, что такая продолжительность сна благоприятно сказывается на здоровье и хорошем настроении. Но как быть, если вы увлеклись искусством во время «Ночи музеев» или так праздновали «Хеллоуин», что спали всего 4–5 часов?

Если вам не удалось выспаться, это не значит, что вас обязательно ждёт плохое самочувствие, раздражительность и головная боль. Вот несколько стратегий, которые помогут побороть последствия недосыпания, пишет gogetnews.info.

1. Заставьте себя сделать упражнения

Старайтесь проводить свой день так, чтобы в нем присутствовала физическая активность. Наш мозг получает сигналы от мышц. Если мышцы находятся в тонусе, мозг получает сигналы, что организм находится в состоянии бодрствования. Клетки мозга начинают работать в режиме активного бета-ритма.

Полчаса упражнений могут заменить несколько часов сна. Да, в сонном состоянии нелегко заставить себя тренироваться, но упражнения действительно дадут результат, повысив вашу бдительность, остроту восприятия и концентрацию внимания.

2. Совместите упражнения с холодным душем

Холодный душ повышает бодрость и настроение. Он укрепляет иммунитет, усиливает кровообращение и добавляет энергии. К тому же холодный душ имеет ещё одно преимущество: помогает сжигать жир и способствует похудению.

3. Выпейте 1–2 чашки кофе

Кофеин в умеренных количествах помогает повысить концентрацию и активность. Если вы не слишком чувствительны к кофеину, можете начинать свой день с чашки кофе или зеленого чая.

4. Сделайте самую важную работу в начале дня

Очень важно установить приоритеты на весь день. Во второй половине дня вы будете испытывать дефицит энергии, поэтому наиболее важные вопросы нужно решить первыми.

5. Ешьте легкую и здоровую пищу

Пища сильно влияет на наш энергетический уровень. Чтобы увеличить энергию, сделайте упор на белки и сложные углеводы. Среди рекомендуемых продуктов подойдет рыба (например, лосось), постное мясо, яйца, овсянка, ягоды и орехи. Не забудьте пить в течение дня много воды.

6. Включите яркое освещение

Яркий свет помогает сохранять бодрость. Чем ярче освещение в помещении, тем меньше образуется в организме мелатонина, и вам меньше хочется спать. Однако помните, что естественное освещение даже в пасмурную погоду во много раз лучше электрического. Старайтесь работать с незашторенными окнами.

В течение дня, когда почувствуете сонливость и усталость, выйдите на 10–15 минут прогуляться на улицу. Перерыв и солнечный свет помогут восстановить энергетический уровень.

7. Быстрый послеобеденный сон

Как показали исследования, получасовой послеобеденный сон повышает бдительность и уменьшает последствия недосыпания.

8. Оставьте часть работы на завтра

Если вы можете в этот день избежать дополнительной работы, то лучше отложить ее на будущее. Сделайте в первой половине дня наиболее важную работу и успокойтесь. Идите домой, расслабляйтесь и восстанавливайте силы.

Все мы время от времени оказываемся в ситуации, когда не удается хорошо выспаться. Приведённые выше приемы помогут вам увеличить энергию, распределить силы и сделать день более управляемым. Необязательно выполнять все перечисленные шаги, чтобы почувствовать себя лучше. Можно ограничиться несколькими пунктами.