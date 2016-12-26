«Если бы не зарплата мужа, я питалась бы «Роллтоном» 18 26.12.2016, 11:31

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Фото: Reuters

Социальный педагог в Барановичах рассказала о зарплате в 300 рублей.

Жительница Барановичей, несколько лет работающая социальным педагогом в одной из школ, рассказала intex-press.by, почему она готовит еду на несколько дней вперед, для чего следит за изменениями тарифов и на чьи деньги покупает одежду.

Стать учителем я мечтала с детства, хотя в моей семье никто не работал в этой профессии. В выходные собирались с соседскими детьми у кого-нибудь дома и играли в «школу». Учителем, естественно, была я. Из тетрадок делала «ученикам» дневники и за каждый урок ставила оценки.

Помню, долго придумывала себе автограф. Мне казалось, что у настоящего педагога подпись должна быть сложной, чтобы никто не смог ее подделать. Тренировалась на обоях, на маминых документах, из-за чего потом меня ругали, неделю не покупали сладости и не разрешали смотреть телевизор.

Тяжело морально

Поступить в вуз было не сложно – школу я закончила с отличием. Выбрала специальность «учитель начальных классов» с дополнительной специализацией «социальный педагог». После окончания вуза стала работать социальным педагогом.

В мои обязанности входит работа с так называемыми неблагополучными семьями и со школьниками, которые совершили преступления и правонарушения. Проработав не один год, могу сказать, что работа не из легких. Приходится через себя пропускать проблемы родителей и учеников из моей школы, вникать в семейные конфликты. Часто приходим домой к семьям, состоящим у нас на учете, смотрим, как они живут, есть ли все необходимое для детей. Если все совсем плохо, детей изымаем из семьи. Морально все это очень тяжело.

От бумаг голова кругом идет

Много сил и времени уходит на оформление всех документов по работе. Наверное, ни в одной профессии такого количества бумаг нет. Провел с ребенком беседу – составь протокол, сходил к нему домой – напиши акт. Плюс разные отчеты по работе, планы, социальные паспорта, запросы во всевозможные инстанции. Иногда от этих бумаг голова кругом идет: ничего бы не забыть, не перепутать и при этом успеть не только все это написать, но и выполнить.

Мой график работы – с восьми часов утра до пяти вечера. Час – на обед. Работать приходится не только с понедельника по пятницу, но и по субботам. Дежуришь на школьных дискотеках, на больших городских мероприятиях с участием школьников, ездишь в милицию, когда допрашивают несовершеннолетних. Бывает, что на работу уходишь с утра, а приходишь ночью.

Зарплата не соответствует сложности работы

Моя зарплата – около 400 рублей. И это с учетом категории и двух часов кружка в неделю. Если бы не они, я бы, наверное, получала около 300.

Я считаю, зарплата совершенно не соответствует сложности работы, которую приходится выполнять. Муж уже много раз говорил, чтобы я увольнялась, но пока работаю. Хоть какой-то вклад в семейный бюджет вношу. Как говорит моя мама, зарабатываю себе на колготки и косметику, и то хорошо.

Питалась бы «Роллтоном»

Половина моей зарплаты уходит на продукты. Покупки делаю в магазине рядом с домом, куда захожу по дороге с работы. Покупаю по мелочи и самое необходимое – хлеб, молоко, небольшой кусочек колбасы – и десяти рублей как не было. А основные расходы на продукты берет на себя муж. Если бы не он, на свою зарплату я питалась бы одним «Роллтоном».

Вместе с мужем, как правило, в выходные идем на рынок и закупаемся на неделю мясом, овощами, фруктами. Получается и дешевле, и вкуснее, чем в магазине. В воскресенье стараюсь приготовить на несколько дней вперед, чтобы можно было после работы быстро разогреть и отдохнуть, а не стоять у плиты. Почти никогда не покупаем полуфабрикаты. Муж с детства любит домашнюю еду и меня приучил к этому.

Контролирую платежи

Существенная часть моей зарплаты уходит на коммуналку. Ее оплачиваю я, так как моя карточка подключена к интернет-банкингу. Муж этим новейшим технологиям не очень доверяет и ничего в них не понимает. Все платежи я строго контролирую. Смотрю, чтобы не превысить допустимые лимиты и не переплачивать. Слежу за изменением всех тарифов, особенно на мобильную связь и домашний интернет. Они часто меняются, и, если появляются более выгодные тарифы, я перехожу на них.

Ширпотреб не нужен

Одежду мы с мужем покупаем исключительно на его деньги. Если предстоит купить что-то существенное, например, верхнюю одежду, я сначала хожу по магазинам, рынкам – прицениваюсь, выбираю. А потом уже вместе с мужем идем за покупкой. Главное для меня – чтобы вещь была качественной и сидела хорошо. Пусть у меня в шкафу будет одно дорогое пальто, чем много шмоток а-ля ширпотреб, которые после первой стирки придется выбрасывать.

Аналогично подхожу и к выбору косметики: покупаю лишь проверенные и качественные средства. Декоративной косметикой особо не увлекаюсь: у меня в косметичке лишь пудра, тушь и блеск для губ.

А вот шампуни, бальзамы для волос, маски для лица я покупаю почти каждый месяц.