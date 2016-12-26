Во сколько обходятся налогоплательщикам только сервера БТ?5
- 26.12.2016, 11:59
Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.
Лакомые куски высоких технологий
Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал, не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов, пишет сайт zautra.by.
Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.
В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.
Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.
В текущем году, по данным goszakupki.by, СЗАО «БелАВМ» выиграло тендер на поставку оборудования для Департамента финансов и тыла МВД (серверное оборудование, контроллер системы хранения данных), а также для Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (компьютеры) и Управления капитального строительства Мингорисполкома (локальные вычислительные сети и сети телефонизации).
Топовые покупатели
Журналисты составили топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий на сайте goszakupki.by.
В этот список вошли два контракта «БелАВМ».
А крупнейшей сделкой по закупкам компьютерного оборудования и информационных технологий в 2016 году стало приобретение вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании. Победителем торгов со ставкой 2 млн 009 тыс 987 деноминированных рублей стала шауляйская компания «Системы телевидения и связи». Самым активным покупателем компьютерного оборудования в этом году был Департамент финансов и тыла МВД Беларуси.
Топ-35 крупнейших закупок компьютеров, оборудования и информационных технологий в 2016 году
№
Поставщик
Заказчик
Продукция
Сумма, в ден. руб.
1
Системы телевидения и связи (Литва)
Белтелерадиокомпания
Закупка вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании
2 009 987
2
Бевалекс
Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ
Оборудование локально-вычислительной системы
839 703
3
Ксорекс-Сервис
Национальное кадастровое агентство
Сервера с системами хранения данных
790 400
4
НПП Белсофт
Министерство по налогам и сборам
Устройства для шифрования каналов связи
617 520
5
Ксорекс-сервис
Главное управление капитального строительства Управления делами президента РБ
Закупка коммутационного оборудования для объекта «Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по ул. Красноармейской, 4 в г. Минске»
574 362
6
Фолис (Литва)
Департамент финансов и тыла МВД
Расходные материалы для персонализации водительских удостоверений для принтера Toppan CP
434 527
7
Wuyi Haoyuan Hardware Products Company (Китай)
Департамент финансов и тыла МВД
ПЭВМ сверхкомпактные
339 256
8
Spausdinimo pasaulis (Литва)
Департамент финансов и тыла МВД
Принтеры
322 540
9
Стрит-Лаб
Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ
ПЭВМ в комплекте
317 913
10
Саммит Текнолоджис
Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ
Автоматизированное рабочее место эксперта компьютерно - технических экспертиз в комплекте
311 278
11
Фолис (Литва)
Департамент финансов и тыла МВД
Принтеры для персонализации водительских удостоверений
284 570
12
ППД Голографические технологии (Россия)
Департамент финансов и тыла МВД
Расходные материалы для специализированных принтеров персонализации машиносчитываемых документов Diletta
279 673
13
АБН-Групп
Департамент финансов и тыла МВД
Жесткие диски и оперативная память
259 699
14
Таоми
Центральный аппарат Следственного комитета РБ
Комплекты памяти для модернизации серверов Blade ProLiant BL460c Gen8
256 512
15
Spausdinimo pasaulis (Литва)
Департамент финансов и тыла МВД
Многофункциональные устройства
192 910
16
Бевалекс
Национальный статистический комитет РБ
Аппаратно-программный комплекс для обработки баз данных
181 920
17
Бевалекс
Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ
Комплект оборудования локально-вычислительной сети
177 024
18
Белорусский государственный технологический университет
НПЦ по геологии
Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке отдельных программных модулей экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами
173 739
19
Адвантек-Бел системы связи
Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз
Сервер в комплекте с файловым хранилищем
172 438
20
БВКомпьютерс
УСК Републики Беларусь по г. Минску
Стационарный пользовательский ПЭВМ
172 310
21
Верлион
Национальная антидопинговая лаборатория
Система резервного копирования для обеспечения целостности и конфиденциальности хранения, перевода и обработки данных
172 228
22
Адвантек-Бел системы связи
Министерство по налогам и сборам
Система хранения данных
169 800
23
Стрит-Лаб
Департамент финансов и тыла МВД
ПЭВМ
162 820
24
Бевалекс
Национальный статистический комитет РБ
Серверы виртуализации
162 012
25
Белхард компьютерс
Дипсервис УДП РБ
Модернизация сервера НР
155 666
26
Солидекс
Департамент финансов и тыла МВД
Устройство межсетевого экрана
149 460
27
БелАВМ
Департамент финансов и тыла МВД
Серверное оборудование
148 350
28
Астлайн
Департамент финансов и тыла МВД
Мониторы
146 064
29
БВКомпьютерс
Министерство труда и социальной защиты
Компьютеры
145 539
30
АБН-Групп
Департамент финансов и тыла МВД
ПЭВМ сверхкомпактные
139 776
31
Стрит-Лаб
Национальный статистический комитет РБ
Персональные компьютеры
122 569
32
Spausdinimo pasaulis (Литва)
Департамент финансов и тыла МВД
Расходные материалы для принтеров и многофункциональных устройств
119 980
33
БВКомпьютерс
Министерство труда и социальной защиты
Компьютеры
112 998
34
ДЕКК Интернешнл
Национальная библиотека РБ
Персональный компьютер в составе: системный блок, монитор
107 971
35
БелАВМ
Департамент финансов и тыла МВД
Серверное оборудование
104 760