Во сколько обходятся налогоплательщикам только сервера БТ? 5 26.12.2016, 11:59

Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.

Лакомые куски высоких технологий

Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал, не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов, пишет сайт zautra.by.

Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.

В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.

Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.

В текущем году, по данным goszakupki.by, СЗАО «БелАВМ» выиграло тендер на поставку оборудования для Департамента финансов и тыла МВД (серверное оборудование, контроллер системы хранения данных), а также для Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (компьютеры) и Управления капитального строительства Мингорисполкома (локальные вычислительные сети и сети телефонизации).

Топовые покупатели

Журналисты составили топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий на сайте goszakupki.by.

В этот список вошли два контракта «БелАВМ».

А крупнейшей сделкой по закупкам компьютерного оборудования и информационных технологий в 2016 году стало приобретение вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании. Победителем торгов со ставкой 2 млн 009 тыс 987 деноминированных рублей стала шауляйская компания «Системы телевидения и связи». Самым активным покупателем компьютерного оборудования в этом году был Департамент финансов и тыла МВД Беларуси.

Топ-35 крупнейших закупок компьютеров, оборудования и информационных технологий в 2016 году