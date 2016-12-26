10 лучших хитов Джорджа Майкла

10 лучших хитов Джорджа Майкла1
- 26.12.2016, 12:10
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В воскресенье, 25 декабря, не стало культового британского музыканта Джорджа Майкла.
Как ни парадоксально, но исполнитель легендарного хита Last Christmas ушел из жизни именно на Рождество. Последние моменты своей жизни музыкант провел в кругу родных и близких.
Шокированные неожиданной смертью иконы поп-музыки, мировые звезды шоу-бизнеса, политические деятели и многочисленные поклонники Джорджа Майкла выражают скорбь и искренние соболезнования.
Предлагаем вспомнить лучшие композиции Джорджа Майкла, благодаря которым в нашей памяти музыкант будет жить вечно, пишет nv.ua.
1. Careless Whisper
2. Freedom! '90
3. Faith
4. Last Christmas
5. Wake Me Up Before You Go-Go
6. Amazing
7. White Light
8. An Easier Affair
9. Flawless (Go to the City)
10. Jesus to a Child