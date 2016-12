10 лучших хитов Джорджа Майкла 1 26.12.2016, 12:10

3,096

Фото: Getty Images

В воскресенье, 25 декабря, не стало культового британского музыканта Джорджа Майкла.

Как ни парадоксально, но исполнитель легендарного хита Last Christmas ушел из жизни именно на Рождество. Последние моменты своей жизни музыкант провел в кругу родных и близких.

Шокированные неожиданной смертью иконы поп-музыки, мировые звезды шоу-бизнеса, политические деятели и многочисленные поклонники Джорджа Майкла выражают скорбь и искренние соболезнования.

Предлагаем вспомнить лучшие композиции Джорджа Майкла, благодаря которым в нашей памяти музыкант будет жить вечно, пишет nv.ua.

1. Careless Whisper

2. Freedom! '90

3. Faith

4. Last Christmas

5. Wake Me Up Before You Go-Go

6. Amazing

7. White Light

8. An Easier Affair

9. Flawless (Go to the City)

10. Jesus to a Child