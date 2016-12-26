Как белорусские чиновники закрывают экспорт в Россию 11 26.12.2016, 12:21

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Благодаря стараниям ГО «Белресурсы» гомельское предприятие лишилось валютной выручки на весьма приличную сумму.

Скандал случился из-за странного распоряжения руководства ГО «Белресурсы», которое запретило отгрузку одноразовых шприцев производства гомельского ОАО «Медпласт» в Россию, официальному дистрибьютору. В итоге за два месяца гомельское предприятие лишилось валютной выручки на весьма приличную сумму.

Теперь за срыв поставок по аукционным торгам ОАО «Медпласт» может быть внесен в список недобросовестных поставщиков продукции и в дальнейшем не сможет принимать участие в аукционных торгах на российской территории в течение трех лет.

«Белорусский партизан» провел небольшое расследование и попытался разобраться в ситуации.

Минус миллион долларов

- Мы являемся официальным дистрибьютором завода «Медпласт»,- рассказывает генеральный директор ООО «НСБ Мед» (г. Санкт-Петербург), Владимир Смирнов. – В России мы создали разветвленную дилерскую сеть. У нас с «Медпластом» хорошо складывалось сотрудничество, завод регулярно осуществлял нам поставки - до того момента, пока руководство концерна «Белресурсы» не нашло в Москве какую-то коммерческую структуру.

Если не ошибаюсь, в октябре на завод пришло письмо из ГО «Белресурсы» с требованием отменить поставки одноразовых шприцев в Россию, запретить отгрузку через официального дистрибьютора. Якобы их не устраивают наши цены.

Вначале они заявили, что другая фирма способна предложить заводу более выгодные условия. Но это было до того момента, пока они не проанализировали реальный уровень цен на российском рынке. А когда увидели весь расклад, сообщили, что по тем ценам, по которым руководство концерна им предложило покупать продукцию, они ее покупать не будут.

Мы неоднократно информировали, что заводы, производящие аналогичную продукцию в России, ведут агрессивную конкурентную борьбу, используя различные инструменты: ценовой демпинг, отсрочка платежа от 30 до 90 дней, доставка товара за счет продавца. ООО «НСБ Мед» не имеет никаких преференций от ОАО «Медпласт». Продукция отпускается только в тех объемах, которые согласовывает завод, закупается на условиях 100% предоплаты и самовывоза. В этих условиях мы, формируя конкурентное предложение для клиентов, идем на значительные снижения собственной доходности. А с учетом того, что за истекший период сотрудничества ОАО «Медпласт» трижды пересматривал цены на продукцию в сторону повышения, мы несем весомые финансовые потери. И взвешенная ценовая политика нашей компании позволила наладить регулярный сбыт продукции «Медпласта» даже в тех регионах, где расположены производители аналогичной продукции. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с ОАО «Медпласт», в согласованны совместных действиях по наращиванию объемов продаж имеющегося ассортимента продукции и в ускорении вывода на рынок Российской Федерации новых перспективных видов продукции».

На момент начала сотрудничества ООО «НСБ Мед» с гомельским ОАО «Медпласт» продукция данного завода на территории Российской Федерации не была представлена, уровень известности белорусских шприцев был минимальный, уровень доверия – не сформирован.

Мы долгое время обеспечивали экспорт заводу «Медпласт», который полностью работает на российском сырье. С нашей помощью, за счет экспортных поставок завод ликвидировал свою кредиторскую задолженность, у работников завода довольно высокий уровень оплаты труда – выше, чем в среднем по Беларуси. Завод работал круглосуточно.

Теперь на протяжении уже более двух месяцев мы не имеем продукции завода. Наши региональные дилеры на сегодняшний день не исполняют обязательства по аукционным торгам, по которым внесены определенные денежные залоги – безотзывные. Исходя из этого, сложилась очень критичная ситуация. К тому же за это время завод не получил валютную выручку – это порядка миллиона долларов.

Но вопрос даже не в этом. Дело в том, что по российским законам, если завод по состоявшимся аукционам не отгружает свою продукцию и срывает поставки, его вносят в список недобросовестных поставщиков и в течение трех лет для этого предприятия будет фактически закрыт российский рынок.

Возникает вопрос: кому выгодна эта ситуация?

Что говорят на заводе?

Директор предприятия Владимир Резников комментировать ситуацию не стал.

«Я вам посоветую обратиться в ГО «Белресурсы», они дадут все пояснения», - сказал Владимир Михайлович.

Другие ответственные работники предприятия рассказали «Белорусскому партизану», что сегодня предприятие загружено не на полную мощность.

- Соответственно, есть проблемы: вместо получения валюты, нам приходится ее покупать, чтобы рассчитаться за необходимые сырье и материалы, – говорят сотрудники «Медпласта».

- Так а чем руководствовалось ГО «Белресурсы», запрещая отгрузку продукции в Россию?

- Они посчитали, что отгрузка по ценам, ниже себестоимости идет во вред предприятию, поэтому своим волевым решением запретили, так как они владеют контрольным пакетом акций. На решение «Белресурсов» ни руководитель завода, ни наблюдательный совет повлиять не могут.

- Получается, чиновники сделали хуже предприятию? Выручки нет, предприятие работает наполовину…

- Ответ на этот вопрос может дать или суд, или Госконтроль. В «Белресурсах» считают, что сделали благо предприятию. А у нас другое мнение.

- Когда у вас были поставки в Россию, предприятие работало с прибылью?

- Мы работали с прибылью, на полную мощность и все, что производили – реализовывали.

- То есть проблем не было?

- Мы и сейчас беспроблемное предприятие. Другой вопрос, что мы могли сработать еще лучше, чем сработали сейчас. Но есть управляющая компания, которая приняла решение, оспорить которое мы не имеем права…

ОФИЦИАЛЬНО

В декабре ООО «НСБ Мед» обратился в Комитет Госконтроля с просьбой дать соответствующую правовую оценку создавшейся ситуации.

«Обращаем Ваше внимание, что данная продукция является социально-значимой и предназначена для поставок в медучреждения России в рамках заключенных государственных контрактов по результатам выигранных аукционных торгов, - написано в обращении «НСБ Мед» на имя председателя КГК Леонида Анфимова. - На встрече с руководством ГО «Белресурсы» на уровне генерального директора Семенюка П.Е. было заявлено, что после 10.12.16г. поставки будут возобновлены. Однако до сих пор вопрос не решен. Из-за введенного запрета на экспорт продукции за указанный период завод потерял валютную выручку порядка 40 млн. российских рублей, т.к. данный объем продукции был замещен за счет приобретения у российских производителей шприцев.

Ответ КГК вызывает удивление.

«…Вопросы, поднятые в вашем обращении, не входят в компетенцию Комитета госконтроля, -- написал зампредседателя Комитета А. Курлыпо. - Вместе с тем полагаем возможным отметить, что юридические лица имеют право на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в судебном порядке. Принятое решение в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством».

В ГО «Белресурсы» без объяснения причин отказались комментировать ситуацию, которая сложилась с поставкой на российский рынок продукции завода «Медпласт».