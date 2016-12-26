В России вступил в силу запрет на продажу «Боярышника» 7 26.12.2016, 12:35

Фото: РИА «Новости»

С понедельника в РФ вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт.

Исключение касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей, передает русская служба BBC.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзор, говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить продажу такой продукции на срок 30 суток.

Речь идет о товарах с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.

Таким образом, под запрет попал и концентрат для принятия ванн «Боярышник», от употребления которого за последнюю неделю в Иркутске погибли уже 76 человек.

Массовое отравление «Боярышником» произошло в Иркутске 10 дней назад, первые пострадавшие начали поступать в больницы 17 декабря.

На данный момент удалось выяснить, что все потерпевшие употребляли средство в качестве замены алкоголю. На его упаковке было написано, что оно содержит этиловый спирт, однако на самом деле оно содержало смертельно опасный метанол.

Всего в ходе расследования дела о массовой гибели людей были задержаны уже 23 человека, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Среди задержанных - заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.