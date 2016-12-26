В Минске установили «первую в мире умную новогоднюю ель» 1 26.12.2016, 12:26

Новогодняя елка «с искусственным интеллектом» появилась в белорусской столице.

Создатели утврждают, что дерево «обладает машинным сознанием», распознает голос, отвечает на вопросы, управляется через интернет и командами голосовых ассистентов от Apple и Google, пишет tut.by.

Новогодняя ель создана специалистами компании «Ноотехника», занимающейся перспективными разработками в области «умного» дома. Прототип уникальной «умной» ели установлен в мультимаркете бытовой техники «Витязь» (Куйбышева, 69).

Сообщается, что первая в мире новогодняя ель с искусственным интеллектом может управляться через команды голосовых ассистентов Apple и Google.

«Включить гирлянды можно командами для Siri или с помощью голосового ассистента Google. Кроме этого ель имеет собственное управление голосом, умеет слушать и отвечать на вопросы и даже ругательства, знает сколько времени осталось до Нового года», — сказал директор компании Игорь Чавлытко.

Кроме того, включать и отключать гирлянды на ней может любой житель страны сидя дома за праздничным столом, на специальной странице.