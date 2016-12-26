Могилевские «депутаты»: Причин для отмены декрета о «тунеядцах» нет 21 26.12.2016, 12:46

«Депутаты» ответили на требование активистов немедленно отменить декрет №3.

«Депутаты» «палаты представителей» от Могилева Ольга Петрашова, Петр Соловьев и Александр Старовойтов не видят причин для отмены декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года. Об этом говорится в коллективном ответе на требование группы граждан отменить документ, пишет БелаПАН.

В ноябре—декабре общественные активисты в Могилеве собрали более 500 подписей к «депутатам» «палаты представителей» от областного центра с требованием отмены декрета о «тунеядцах». По мере сбора подписи передавались «депутатам» от Могилева — Игорю Марзалюку, Ольге Петрашовой, Петру Соловьеву, Анатолию Хищенко и Александру Старовойтову.

«Считаем, что декрет не содержит положений, противоречащих Конституции Республики Беларусь и международно-правовым обязательствам Республики Беларусь и оснований для его отмены нет», — ответили 20 декабря Петрашова, Соловьев и Старовойтов одному из инициаторов сбора подписей, председателю Могилевской областной организации ОГП Владимиру Шанцеву.

«Депутаты» отмечают, что декрет принят в целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей.

«При подготовке ответа на ваше письмо мы обратились в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Из ответа министерства следует, что ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь в январе—ноябре 2016 года характеризуется снижением по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количества обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве, количества регистрации безработных, численности стоящих на учете безработных, увеличением спроса на рабочую силу», — говорится в ответе.

«Депутаты» сообщают, что на 1 декабря 2016 года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 35,8 тыс. безработных, на 17,1% меньше, чем на 1 декабря 2015 года (43,2 тыс. человек). В 2016 году восьмой месяц подряд наблюдается снижение количества состоящих на учете безработных с 53,8 тыс. на 1 мая 2016 года до 35,8 тыс. на 1 декабря 2016 года.

Оппозиционный политик назвал ответ «депутатов» «проявлением круговой поруки». «Вместо того чтобы поговорить с пострадавшими от этого декрета, самостоятельно во всем разобраться, почитать, как об этом законе отзываются абсолютно на всех форумах, они обратились в Министерство труда и социальной защиты. Обратились туда, где под «мудрым» руководством Марианны Щеткиной этот закон из смутных времен извлекли», — заявил Шанцев, отметив, что «депутаты» «встали горой за чиновников».