Пионтковский: Московский официоз и пропаганда пытаются избежать версии о теракте 7 26.12.2016, 12:57

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Версия теракта российскими властями рассматривается, как колоссальный удар по всей пропаганде.

Версия о теракте на борту самолета Ту-154 Министерства обороны России может стать слишком серьезным ударом и произвести слишком большое впечатление на население РФ, заявил в комментарии изданию gordonua.com российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика», – подчеркнул эксперт.

Собеседник отметил, что с самолетом Минобороны РФ может повториться ситуация, которая была при расследовании катастрофы пассажирского самолета А321 над Синайским полуостровом.

«Версия теракта властями рассматривается, как колоссальный удар по всей пропаганде. Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население. Посмотрим, как дальше будет развиваться расследование. И помним, что было с египетским самолетом. Тогда две недели отрицали теракт, а потом, когда появились съемки Пентагона, признали», – сказал Пионтковский.

25 декабря в районе Сочи потерпел крушение Ту-154, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, которые летели поздравить с Новым годом военных РФ на сирийской авиабазе «Хмеймим». Всего на борту находились 92 человека.

Сегодня, 26 декабря, министр транспорта России Максим Соколов заявил, что теракт не входит в число основных версий крушения самолета Ту-154 в районе Сочи.По словам чиновника, следствие исходит из предположений, что причинами катастрофы могли стать техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования.

Специалистам уже удалось определить траекторию полета рухнувшего в Черное море самолета, что сужает район поисковых работ. Найдены 11 тел.

Некоторые эксперты предположили, что внезапно прерванный полет лайнера может свидетельствовать о взрыве на борту.