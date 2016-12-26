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Федор Свобода: Домрачева собирается выступить уже в начале января

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  • 26.12.2016, 13:07

Старший тренер женской сборной Беларуси рассказал, что сейчас известная спортсменка тренируется по своей программе и все у нее хорошо.

- Насчет возвращения в строй нашего лидера принципиально новой информации нет. Но это ведь и хорошо! Значит, никаких изменений в ее планах, и Дарья Домрачева собирается выступить уже в Оберхофе. Команда приедет туда 2 января. Домрачева либо тогда же, либо днем позже. Сейчас она тренируется по своей программе и все у нее хорошо, — приводит слова тренера Федора Свобода «Прессбол».


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