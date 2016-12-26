В Минске отмечается рост «липовых» скидок 26.12.2016, 13:17

За 11 месяцев составлено 48 административных протоколов за недостоверную информацию о скидках и акциях.

Рост числа недостоверной информации о скидках и акциях отмечается в столице, сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, пишет ej.by.

В январе-ноябре рассмотрено 118 обращений граждан с жалобами на ненадлежащую рекламу, составлено 48 протоколов об административном правонарушении, по которым предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 21 рубль).

Специалисты Минского городского исполнительного комитета ежедневно осуществляют мониторинг соответствия заявленной информации действительному предложению и пресекают факты обмана потребителей.

В частности, при объявлении снижения цен до 50-70% в реальности потребитель видит только удешевление на 10%, а чаще - на 5%", - отметила Нина Емельянова.

Еще один излюбленный прием маркетологов - сообщить, что магазин закрывается, а склад ликвидируется. Информация не всегда соответствует действительности, при наличии таких фактов составляются протоколы о нарушениях и направляются в суд. Всего в текущем году торговые организации столицы провели в 1,5 раза больше акций и распродаж, чем в 2015-м. В преддверии Нового года и Рождества мониторинг цен на потребительском рынке продолжится.