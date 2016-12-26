Девять человек попали в реанимации Гродно из-за отравления психотропами 15 26.12.2016, 13:39

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Накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропами.

В реанимации Гродно поступили девять человек — все в возрасте 20−29 лет. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В милиции отметили, что накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации медучреждений города Гродно в тяжелом состоянии поступило девять человек. У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом».

Среди пострадавших — молодые люди в возрасте 20−29 лет, 20-летняя женщина в декретном отпуске и еще одна девушка, которой 21 год.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что во всех случаях психотропы приобретались через интернет-магазины „Концерн Калашников“ и „Зубр“. После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3−4 дня», — рассказал полковник милиции Сергей Ланкевич.

Летальных случаев удалось избежать.