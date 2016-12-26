Ученые: Определить талант человека можно по цвету глаз 14 26.12.2016, 13:44

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Обнаружена связь между цветом радужной оболочкой глаза и талантами человека.

Американские научные сотрудники из Кентукки организовали необычное исследование, которое позволило обнаружить связь между цветом радужной оболочкой глаза и талантами, которыми человек обладает, пишет sundaynews.info.

После проведения тщательного анализа, специалисты пришли к заключению, что наиболее талантливыми и успешными людьми являются те, кто обладает редким голубым оттенком глаз, так называемым васильковым.

Кроме того, ученые убеждены, что голубоглазые люди, как правило, более успешны, чем другие.

Они легко усваивают новые знания и быстро поднимаются по службе.

Что касается людей с карим цветом глаз, то они нередко не удовлетворены своим социальным и экономическим статусом.