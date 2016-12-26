Лукашенко — чиновникам: Шевелитесь — денег в мире предостаточно 87 26.12.2016, 13:46

1,732

Диктатор провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования.

Лукашенко заявил, что условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам.

По его словам, одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера: за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране, пишет БелаПАН.

«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно, — сказал Лукашенко. — Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель».

По словам белорусского правителя, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору: «Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить. Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства».

Напомним, по информации Минфина, внешний госдолг по состоянию на 1 ноября составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 19,1 млн долларов, или на 8,2%.

В январе—октябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 613,7 млн долларов США: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 393,2 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 313,2 млн долларов — банков КНР; 105,5 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала 2016 года направлено 719,2 млн долларов: 264,8 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития; 237,5 млн долларов — правительство Российской Федерации; 166,7 млн долларов — банки КНР; 49,4 млн долларов —– МБРР; 0,7 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.