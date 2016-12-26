На дне Черного моря обнаружили обломки Ту-154 5 26.12.2016, 13:57

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Фото: ТАСС

Поисковая группа МЧС РФ обнаружила обломки, предположительно принадлежащие самолету Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря.

Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

Обломки, по данным собеседника, найдены водолазами в миле от берега (морская миля равна 1,8 км). Они находятся на глубине 25 м и разбросаны на полосе длиной в 400 м, часть обломков уже подняли на поверхность.

В свою очередь источник "Интерфакса" отмечает, что сонар одного из кораблей, участвующих в поисковой операции, обнаружил на дне объект, похожий на фюзеляж самолета.

Самолет Ту-154, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Всего на борту находились 92 человека. Найдены 11 тел.

Комиссия по расследованию причин катастрофы склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения. Некоторые эксперты предположили, что внезапно прерванный полет лайнера может свидетельствовать о взрыве на борту.

Следком РФ открыл дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".