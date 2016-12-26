Рядом с гомельским предприятием кто-то выбросил радиоактивный прибор 26.12.2016, 14:09

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В лесу неподалеку от Гомельского радиозавода прохожий нашел подозрительный прибор со значком «радиационная опасность».

По информации МЧС, мощность гамма-излучения на корпусе устройства составляла 10 мкЗв/ч, что превышает норму в 50 раз.

Промышленный гамма-дефектоскоп «Гаммарид 170/400» используется для контроля качества сварных соединений. Именно это устройство лежало на снегу среди мусора в 10 метрах от заводской ограды. Как долго оно там находилось и кто им до этого пользовался, предстоит выяснить. Судя по радиоактивности, оболочка прибора повреждена.

Звонок гомельским спасателям поступил 24 декабря в 16:18. На место были направлены подразделения МЧС, в том числе службы химической и радиационной защиты. Местность оцепили, измерили фон. Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места обнаружения прибора не превышала фоновые значения. Спасатели в защитных костюмах поместили находку в специальный ящик и направили на утилизацию.

В МЧС уточнили, что вечером на местности были повторно проведены замеры — мощность эквивалентной дозы не превышала фоновых значений.