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Курейчик: Это первая попытка сделать индустриальное независимое кино

  • 26.12.2016, 14:21
  • 9,841
Андрей Курейчик

Сегодня в минском кинотеатре SilverScreen состоялся пресс-показ белорусской молодежной кинокомедии «Party-Zan Фильм».

Картина «Party-Zan Фильм» снята независимым творческим объединением «Без Буслоў Артс». Режиссер — Андрей Курейчик, пишет БелаПАН.

«Картина уже изменилась и продолжает меняться. Мы ее доделываем по результатам этих показов. Мне кажется, это первая попытка сделать индустриальное независимое кино в Беларуси. Мы выходим невероятно широким прокатом: 18 сеансов в день. Такого для белорусского кино не было никогда в истории, чтобы 18 сеансов в день шел белорусский фильм в Минске. Это комедия. Не сказать, что она сложная или заумная, скорее, это фильм-праздник, фильм-настроение, киновечеринка. Сначала картина выходит в Минске, затем — в регионах», - рассказал Андрей Курейчик.


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