Белстат заявил о падении зарплат 7 26.12.2016, 14:23

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Размер реальной заработной платы в ноябре 2016 года в Могилевской области снизился на 4,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.

На протяжении 11 месяцев этого года реальная зарплата в регионе была ниже, чем в 2015 году, в среднем на 4-7%, сообщает БелаПАН со ссылкой на главное статистическое управление региона.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в ноябре 2016 года составила 614,6 рублей. С сентября она постоянно снижалась. Так, в первый осенний месяц она составляла 627,2 рубля, а в октябре — 618,4.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, денежные доходы белорусов рекордно обвалились за последние 22 месяца.