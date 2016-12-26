Офицер США о Трампе: Для РФ это смертельный удар 11 26.12.2016, 14:48

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Гарри Табах

Трамп – жесткий бизнесмен, если видит, что партнер «гнилой», то он от него уходит.

Чего ожидать Украине от избранного президента США Дональда Трампа и его команды, есть ли у Владимира Путина друзья в американской администрации, почему аннексия Крыма стала возможной – об этом и не только в интервью «Обозревателю» рассказал капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс- начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

С проблемами нашего региона он знаком не понаслышке. В 1991 году Табаха назначили в Государственный департамент США советником посла Соединенных Штатов в России. Позже он работал в комиссии «Узник войны» при посольстве Штатов в Москве, занимаясь поиском военнопленных и пропавших без вести американцев.

С 2006 по 2008 годы Табах служил первым заместителем директора Центра передового опыта по борьбе с терроризмом в Анкаре, руководя офицерами из 7 стран НАТО.

- Дональд Трамп выбрал госсекретарем Рекса Тиллерсона, которого связывают с Россией. Чего от него ожидать?

- Я не политик и не дипломат. Я простой старый солдат и очень горжусь этим. Но уверяю, Трамп не выбирает госсекретаря и министров, думая, как это повлияет на Украину и Россию. Для него приоритет – американские проблемы. Не понимаю, почему все так озабочены тем, что выбор пал на Тиллерсона. Для него, как и для Трампа, украинский и российский вопросы будут на заднем плане. Да, у него есть связи с Россией. Но он представлял громадную нефтяную империю. А Россия – нефтяная держава. Тиллерсон должен был с ней работать.

На посту госсекретаря он будет представлять Трампа. А кто такой Трамп? Это жесткий бизнесмен, как и сам Тиллерсон. Именно поэтому он получил позицию №1 в Штатах после президента. Жесткую политику Тиллерсон будет вести и за рубежом.

С Россией Трамп и Тиллерсон будут говорить. В конце концов, это их работа. Они переговорщики, но также они бизнесмены. Но если бизнесмен видит, что партнер «гнилой», то он от него уходит. А Владимир Владимирович «гнилой». Он все время врет, все время изворачивается.

Если Путин хочет найти друга, то ему стоит завести собачку. А в политике, в правительстве США и даже в своем правительстве у него друзей нет. Поэтому не стоит так сильно переживать из-за госсекретаря.

- А могут возникнуть проблемы с назначением Тиллерсона в Сенате?

- Конечно, могут. С любым назначением могут возникнуть проблемы. Точно так же Трамп может через полгода уволить Тиллерсона, или тот сам уйдет в отставку. Например, Колин Пауэлл ушел. Он не смог быть госсекретарем.

Знаю, что украинцы переживают из-за того, какой Тиллерсон человек. Мало того, что он жесткий бизнесмен, он еще и «нефтяник». Когда Тиллерсон вел переговоры с Россией, она была нужна Америке. Потому что РФ – нефтяная держава. А сейчас США – нефтяная держава. И Россия Штатам больше не нужна. Теперь мы хотим торговать нефтью, хотим наращивать экспорт.

- Кстати, назначение «нефтяника» идеально вписывается в планы Трампа по снятию ограничений на добычу нефти. То есть назначение Тиллерсона, наоборот, плохо для России?

- Это плохо для России. Потому что Трамп – бизнесмен. Он говорит: «Давайте больше добывать, давайте больше продавать». А для России это смертельный удар. Не санкции, заметьте. А именно цена нефти. У нее ничего больше нет. Разве что еще право вето в Совбезе ООН. Это их сильное оружие.

О Тиллерсоне надо еще знать, что он из Техаса. А техасцы – не социалисты и не коммунисты. У них на генетическом уровне заложено раздражение к этим людям. Как у евреев к нацистам, например. Поэтому сомневаюсь, что Тиллерсон будет таким уж пророссийским.

- А как вы в целом оцениваете администрацию Трампа? Конечно, я имею в виду уже известные фамилии: главу Пентагона, вице-президента и так далее…

- Ну, вице-президент Майкл Пенс, как вы наверняка знаете, не любитель России. Министром внутренних дел Трамп хочет назначить бывшего «морского котика» Райана Зинке. Главой Пентагона – отставного генерала-морпеха Джеймса Маттиса, которого я имею честь знать лично.

Вообще я всегда выступал против того, чтобы профессиональные военные становились президентами, министрами. Они не гибкие. Понимаете, даже в самой демократической стране армия – не демократическая. В армии попросту не работает демократия, там работают жесткие приказы, фактически диктатура. Именно поэтому между собой в армии мы говорим, что защищаем демократию, но не практикуем ее.

Дуайт Эйзенхауэр был плохим президентом, хотя военачальником прекрасным. Колин Пауэлл – умнейший человек, но в Госдеп не вписался. Он просто не понимал дипломатов, которые постоянно врут. Если офицер армии США соврал, это конец его карьеры. А в политике, дипломатии, будем откровенными, и в журналистке, это норма.

Но генерал Маттис – другой. Он жесткий, суровый, но чрезвычайно умный. Я вас уверяю: российские самолеты над американскими кораблями летать больше не будут. Потому что он их собьет. Маттис усилит престиж вооруженных сил. Он очень популярен в армии. Его уважают. Он не посылал морских пехотинцев в атаку, если сам с ними не шел.

Что еще важно, у него нет политических амбиций. Он не хотел этот пост. У генерала Маттиса нет семьи, нет детей. Поэтому его амбиции – государственные. Он хочет, чтобы Америка была сильной, а морская пехота стала элитой.

Маттис почти не говорит. В основном слушает. Но когда говорит, то берегитесь. Он запоминает все, что говорите вы, анализирует и «ловит» вас.

Агрессоров он не любит. Маттис открыто заявляет: «Агрессоров надо убивать». Он не использует мягкие формулировки «нейтрализовать», «убрать»… Убить – и точка. Он очень интересный человек.

- Западная пресса пишет, что, скорее всего, после инаугурации американская вовлеченность в украинский вопрос существенно снизится. Согласны?

- Да она и сейчас не очень-то высокая. Но да, возможно, еще снизится. Хотя это не столько от Америки зависит, сколько от Украины.

- От дипломатических усилий Украины?

- Да даже не от этого. Понимаете, время идет. Когда только начались события в Крыму и на Донбассе, Украина, как сказал наш посол, была самой красивой девушкой на танцплощадке. Но девушка стареет, да и за 3 года танцевать с ней надоело. Изменений мало. Денег вложено много.

Украина немного напоминает Израиль. Рядом с ними тоже враги, на них тоже давят Америка и Европа. Но они не просто выживают, а живут довольно-таки неплохо. Израиль уже картошку в пустыне выращивает и экспортирует в Россию. Когда я был на учениях с их офицерами, солдатами, они говорили: «Мы не слушаем ООН, не слушаем США, Европу, Россию. Мы делаем то, что необходимо для нашего выживания». Украине тоже стоит избрать этот подход.

Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм.

Трамп просто этого не поймет. Вы воюете с Россией, дружите или ни туда ни сюда? Потому что, простите за выражение, выглядит так, что Украина хочет и на елку залезть, и жопу не поцарапать. А так не бывает. Трамп подумает так и скажет: «Снимайте санкции». Другое дело, что он не сможет.

- Из-за Конгресса?

- Да не только. Там еще дело в международном договоре. Хотя он может, конечно, оказать давление. Но мне кажется, что ему по большому счету безразлично. Есть санкции, нет санкций – на США это точно никак не влияет.

Но вообще из Америки ситуация в Украине странно выглядит. Вы ведете бизнес с Россией, военное положение не ввели. Там, на Донбассе, ребята гибнут, а вы с Россией дипломатические отношения поддерживаете. Мне как солдату обидно.

- В Украине многие, особенно после того, как узнали результаты выборов, стали говорить: вот если бы в 2014 году во главе Штатов стоял Трамп или другой республиканец, то Крым все еще был под контролем Украины.

- Однозначно. И не только Крым. Абхазия и Южная Осетия остались бы грузинскими. Когда Буш был уже «хромой уткой», Владимир Владимирович решил прощупать почву (как Гитлер в свое время). Он подумал: «Что будет, если я возьму Абхазию и Осетию?» Если бы пришел «ястреб», как Маккейн, Путин бы ретировался и сказал: «Мы свое дело сделали, русский народ «защитили», до свидания». Но пришел Обама. Мягкий человек, который сразу сказал, что воевать ни за что не будет. Путин и подумал: «Хм, хорошо, значит мы пока останемся. Аннексировать не будем, но останемся. Посмотрим, как мир отреагирует». Мир не отреагировал. Путин: «Здорово. Тогда я буду держать Украину в заложниках, а в случае чего отберу Крым». И он отобрал. И Обама снова ничего не сделал. Если бы президентом были Рейган, Буш или Трамп, Путин и думать бы об аннексии не стал.

Трамп – не гибкий. Он такой, как Путин. Он тоже хочет показать, что он «реальный пацан». И Путин это отлично понимает. Его риторика после выборов в США изменилась. Он снизил накал.

- То есть Путин будет более осторожным?

- Он уже ведет себя осторожнее.