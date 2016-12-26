Стали известны лучшие бестселлеры 2016 года по версии Forbes 26.12.2016, 15:02

8,752

В рейтинге оказались издания, вышедшие с ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года.

Журнал Forbes назвал топ-20 литературных бестселлеров 2016 года. Среди лидеров оказались: новый «Гарри Поттер», «Шантарам-2», Виктор Пелевин, Татьяна Устинова и Евгений Водолазкин. В рейтинге составленном журналом, оказались издания, вышедшие с ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года.

На первой строке рейтинга предсказуемо оказалось долгожданное продолжение саги Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». За неделю было продано более 300 тысяч экземпляров. На далеком втором месте оказалась книга «Шантарам-2. Тень горы» Грегори Дэвида Робертса – 187 тысяч почти за целый год (книга поступила в продажу еще 5 февраля). Тройку лидеров замыкает «После тебя» Джоджо Мойеса – чуть больше 130 тысяч книг.

В первую десятку попала Татьяна Устинова с новеллами «Вселенский заговор», Виктора Пелевина со своим четырнадцатым романом «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и Евгения Водолазкина с историей про «Авиатора».

Также в список вошли новые книги Дэниэла Киза, Эльчина Сафарли, Сесилии Ахерн, Мишель Уэльбек, Алексея Иванова, Донны Тарт, Джонатана Франзена и других авторов.