«Моладзь БНФ» проводит акцию «Мы — Беларусь!» 6 26.12.2016, 15:06

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Акция проходит в ответ на действия Коммунистической партии Беларуси.

Молодежная организация Партии БНФ «Моладзь БНФ» призывает присоединиться к своей акции «Мы — Беларусь!», пишет БелаПАН.

Акция проходит в ответ на действия Коммунистической партии Беларуси и ее молодежной организации, которые провели 24 декабря митинг «Мы — СССР».

«Они публично выступили за возрождение страны, которой не существует уже 25 лет, и за уничтожение Республики Беларусь — нашей Родины и Отечества наших предков. Но мы, «Моладзь БНФ», знаем точно, что наша Родина — это Республика Беларусь. И наша история — это Полоцкое княжество, Турово-Пинское княжество, Великое княжество Литовское, БНР и БССР», — заявляет молодежная организация.

В связи с этим «Моладзь БНФ» призывает показать коммунистам, что белорусская история «очень богатая и древняя», «и что самое ценное, что у нас есть на сегодняшний день, — это независимость нашей страны».

Организация, в частности, предлагает фотографироваться у памятников выдающимся белорусам, возле замков и дворцов и выкладывать эти фото в социальные сети с хэштегом #Я_Беларусь, сделав небольшое описание к фото и рассказав, почему независимость очень ценна, почему автор снимка любит Беларусь.

Также «Моладзь БНФ» предлагает распечатать или нарисовать на бумаге хэштег #Я_Беларусь, фотографироваться с ним и выкладывать снимки в социальные сети под этим же хэштегом.