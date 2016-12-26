Активист требует убрать из магазинов российские глобусы 11 26.12.2016, 15:28

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Название нашей страны на глобусах не соответствует Конституции.

В брестских магазинах есть только глобусы, изготовленные для российского рынка. В результате - наша страна называется там «Белоруссией», Крым – российский, в магазинах нет глобусов на белорусском языке. На это в обращении к директору предприятия «Белкартография» обратил внимание член движения «За свободу» Дмитрий Шиманский.

«Перед новогодними праздниками мне пришлось искать в белорусских магазинах глобус, чтобы Дед Мороз мог положить его под елочку для моих детей. В процессе поиска оказалось, что в продаже отсутствуют глобусы белорусского производства», - отметил в обращении Шиманский.

По его данным, в магазинах продаются глобусы российского, польского, итальянского и китайского производства, все произведены для внутреннего российского рынка. В итоге они все: на русском языке, название нашей страны на этих глобус не соответствует Конституции Республики Беларусь («Белоруссия» вместо «Беларусь»), отражают политические границы между странами в соответствии с официальной позицией российского государства (Автономная Республика Крым указана российским регионом, то же самое касается республик Абхазия и Южная Осетия).

«В качестве учебно-наглядных пособий эти же глобусы попадают в белорусские школы и другие учебные заведения», - добавил член движения «За свободу».

Дмитрий Шиманский обратил внимание, что «Республиканское унитарное предприятие "Белкартография "имеет государственную форму собственности и отвечает за картографическое производство в Республике Беларусь», его продукция «отражает официальную позицию государства в вопросах политических границ в мире».

«В связи с отсутствием глобусов в ассортименте выпускаемой вашим предприятием продукции, нельзя уверенно говорить о выполнении вашим предприятием одной из главнейших задач: полного обеспечения потребностей Республики Беларусь в картографической продукции. Кроме этого, ваше предприятие одной из задач имеет обеспечение наглядными пособиями учебных заведений», - подчеркнул активист.

Он попросил у руководства предприятия рассмотреть вопрос организации производства или поставок в Республику Беларусь глобусов с картами, которые соответствуют государственной позиции Беларуси, а также наладить поставки этих глобусов в магазины и учебные заведения.