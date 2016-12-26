В Беларуси все еще убирают лес после июльского урагана 5 26.12.2016, 15:21

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Фото: белапан

Смолевичское лесничество больше всех пострадало от «шторма века».

Июльский ураган в Беларуси наломал столько дров, что убирают их до сих пор. Naviny.by побывали в наиболее пострадавшем от стихии Смолевичском лесхозе и узнали, как в районе идет уборка поврежденного леса.

«Стихия нас не пожалела», — говорит заместитель директора Смолевичского лесхоза Светлана Демченко. Вместе с ней мы едем из Смолевич в Драчково. Вдоль дороги за деревней Пекалин то тут, то там деревья уложены в штабеля. Работает техника.

Территория вокруг напоминает выжженную землю. Когда в июле здесь прошелся ураган, то у Светланы Демченко сложилось впечатления, что в районе произошел ядерный взрыв.

Смолевичское лесничество больше всех пострадало от стихии. Площадь повреждения лесного фонда составила более 6,4 тыс. га. Это сравнимо с площадью почти девяти тысяч футбольных полей «Борисов-Арены».

Это самое масштабное повреждение леса за последние десятилетия. «Бурелом именно по площади большой», — говорит ведущий инженер по охране труда Смолевичского лесхоза Надежда Забавнюк.

Из-за урагана практически полностью уничтожен биологический заказник «Пекалинский».

Убирать поврежденный лес помогали всей страной. В некоторые дни численность занятых на разработке достигала двух тысяч человек.

«Людей селили в школы, в дома культуры», — вспоминает Светлана Демченко.

К деревьям было очень трудно подобраться. Для уборки леса была задействована техника. В том числе, порядка 150 харвестеров и 100 форвардеров.

«Было нелегко. Все было навалено в трехметровой высоте. Как там людям было работать?! Да и технике!? Ломалась из-за серьезных нагрузок», — рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Смолевичского лесхоза Павел Рудик.

Сейчас в лесхозе убрано порядка 90% поврежденного леса. Разработку планируется завершить к середине марта следующего года.

Чтобы на поврежденных участках появился новый спелый лес, отмечают специалисты, потребуется около ста лет.