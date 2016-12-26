В Беларуси отключат праздничную иллюминацию 28 26.12.2016, 15:48

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Фото: ТАСС/Getty Images

Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Беларуси 26 декабря в знак солидарности и скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи.

Об этом сообщила БелТА пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация», — отметила Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, в России 26 декабря объявлено днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154.