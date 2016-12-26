Леонид Злотников: Возможен дефолт 23 26.12.2016, 16:15

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Лукашенко нервничает, так как уже в январе надо вернуть полмиллиарда долларов.

В понедельник, 26 декабря, Лукашенко провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Диктатор заявил, что условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам и посоветовал чиновникам «пошевеливаться», так как «денег в мире предостаточно».

Экономист Леонид Злотников в комментарии charter97.org объяснил, почему правитель так поторапливает чиновников в вопросе внешних инвестиций.

– Спешка, конечно, есть, потому что либо в конце года, либо в начале следующего года приходит срок платежа по долгам. Например, у нас есть один платеж, который требует, как минимум, полмиллиарда долларов уже в январе. Это, конечно же, не все наши долги, но этот будет уже в январе.

– Как вы можете прокомментирует слова Лукашенко о том, что Беларусь имеет хорошую кредитную историю?

– Ну вообще-то, наш кредитный рейтинг, если смотреть по данным международных рейтинговых агентств, например таких как Fitch и других, очень низкий. Я не знаю, почему Лукашенко говорит о «хорошей кредитной истории», не могу отвечать за его слова (Кредитный рейтинг Беларуси согласно Fitch в декабре 2016 год – «В-». Самый высокий рейтинг обозначается как «ААА», средний уровень – «ВВ», уровень «СС» – страны в состоянии дефолта – прим. charter97.org).

– Может ли страна с таким низким рейтингом позволить себе набирать еще кредиты?

– Понимаете, есть ограничения для правительства и есть ограничения для страны, которые устанавливает парламент. Это не значит, что страна не может набирать еще больше долгов. Может – при определенном решении парламента. Вот как раз это в Беларуси не проблема. Проблема именно в низком кредитном рейтинге.

Почему он низкий, могу привести пример без всякой теории. Наше правительство пытается получить займы на рынке евробонодов. Проще говоря, они пытаются взять под свои облигации деньги на международном валютном рынке. Так делалось раньше: взяли миллиарды, вернули миллиарды. Но уже в течение трех лет правительство пытается найти крупные зарубежные банки, которые возьмутся распространять наши еврооблигации. Дело в том, что напрямую правительство само распространить эти облигации не может, для этого нужны посредники. Так вот эти посредники не находятся уже в течение трех лет. То есть, правительство уже три года не может найти банки-посредники, которые бы организовали займы валютных стредств для страны. Эта практика говорит о том, что у Беларуси низкий кредитный рейтинг, даже лучше, чем рейтинговые агентства, такие, как Fitch.

– То сеть, Лукашенко фактически не может расплатиться по долгам?

– Правильно. Если нам Россия задержит следующие транши кредита, который должен предоставлять Фонд стабилизации Евразийского сообщества (третий транш нам должны были выдать в конце года, но его задержали), если новые кредиты не получены, если срочно в Беларуси не приватизируют какие-то предприятия, чтобы получить пару миллиардов долларов от продажи этих предприятий, то действительно – нам нечем отдавать долги!

То есть, мы должны получить или какой-то займ на международном валютном рынке, например МВФ предоставит кредит, или Россия поможет. Или же мы сами, скажем, приватизируем «Беларуськалий» (продадим больше, чем контрольный пакет акций). Если же не найдутся внешние кредиты и не будет проведена приватизация одного-двух крупных предприятий, у нас не будет денег, чтобы отдать долги, срок которых наступает уже в 2017 году.

– Насколько вероятен такой сценарий?

– Этот сценарий вероятен. Его вероятность не выше, конечно, чем 50%, но и не намного меньше.

– В таком случае, где Лукашенко сможет найти деньги?

– Мне очень трудно сказать, где и на каких условиях он может найти деньги. Если бы это было легко сделать, но он бы уже нашел. Сейчас это сделать трудно.

– То есть, дефолт возможен?

– Дефолт возможен, но это сильно зависит от того, какие решения будут приняты. Они еще могут что-то срочно приватизировать, тот же «Беларуськалий». Кроме того, Лукашенко может пойти на уступки Путину, отказаться от противостояния с ним, согласившись на какие-нибудь невыгодные для нас условия. В этом случае Россия может помочь, ведь для нее это мелочь. Но если будет продолжаться политика такая, как сейчас, если не будет реформ, если будут плохие отношения с Россией, то да – дефолт возможен.

– Сейчас уже появилась информация, что Лукашенко уже не едет на саммит ЕАЭС в Питер... Это что-то значит?

– Это многое означает. Например, плохие отношения с Россией. Ведь в России могут сказать, мол, ну ладно, живите, как хотите – мы не будем настаивать на том, чтобы Беларусь вступила в ЕврАзс. В этом случае вы выпадаете из условий торговли внутри этого интеграционного пространства. Это значит, что цены на нефть и газ могут несколько подняться, будут мировые. А при ввозе наших товаров в Россию или Казахстан, товар будет облагаться пошлинами. То есть, нас выкинут из Евразийского союза.