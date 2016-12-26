В Германии создают центр по борьбе с дезинформацией 1 26.12.2016, 16:17

5,429

Министерство внутренних дел ФРГ берет в свои руки инициативу в дебатах вокруг дезинформации и пропаганды в интернете.

По данным Der Spiegel (перевод – inopressa.ru), в Ведомстве федерального канцлера планируется создать структуру, которая будет отвечать за противодействие распространению дезинформации.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала сигналом для берлинских политиков. Неужели правда, что кампания по дезинформации, развернутая русскими в интернете, способствовала победе кандидата-республиканца? С того момента федеральное правительство и партии обеспокоены, не опасны ли так называемые fake news для предстоящей в 2017 году избирательной кампании по выборам в Бундестаг", - пишут авторы публикации.

Из министерства внутренних дел Германии поступило предложение о создании центра по борьбе с дезинформацией в социальных СМИ. "На фоне предстоящих выборов в Бундестаг следует действовать незамедлительно", - пишут сотрудники министерства Томаса де Мизьера в документе, оказавшемся в распоряжении Der Spiegel. Новая структура может быть создана при Ведомстве федерального канцлера.

"В качестве особенно восприимчивых к пропаганде в документе называются такие группы, как этнические русские, а также "проживающие на территории Германии лица турецкого происхождения" - в их случае следует более интенсивно заняться политическим просвещением", - сообщает издание.

Как замечают авторы, предложение немецкого МВД может вызвать противоречивые оценки. С одной стороны, эксперты в области ИТ-технологий говорят об угрозе свободе слова на фоне новых законов. С другой - могут последовать, прежде всего от правых популистов, обвинения властей в попытках избавиться от нежелательной информации и подавить неугодные мнения.