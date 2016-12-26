«Можно вокруг дома на удлинителе кататься» 19 26.12.2016, 16:23

Geely SC7

Стали известны подробности создания белорусского электромобиля.

Новый электромобиль белорусской сборки планируется презентовать уже в следующем году.

«Работаем над новым автомобилем — электромобилем», — заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Tut.by выяснил некоторые подробности об отечественном электрокаре: запас хода, батареи и даже ориентировочный год выпуска белорусских электромобилей.

Как рассказали в Национальной академии наук, разработкой нового электромобиля занимается Объединенный институт машиностроения. Разработки начались в этом году. И уже в будущем планируется показать новый электромобиль белорусской сборки.

Пока же полным ходом идет разработка основных компонентов для электромобиля — батареи и двигателя. А вот в дизайне никаких революционных открытий не будет: прототипом для разработки служит почти белорусский Geely SC7.

Интересно, что у компании Geely в линейке уже есть свой электромобиль. И даже не один. Серийная версия модели EC7 EV на одном заряде проезжает 253 км. Только за 2016 год было продано около 3000 электромобилей. В планах у компании на 2017 года — реализовать 30 000 электромобилей.

Geely EC7 EV уже продается в Китае. Пробег на одной заправке может доходить до 330 км

Но в данном случае китайский седан не является финальной версией белорусского электрокара. Пока это просто так называемый «мул» — по сути просто кузов для обкатки каких-то технических решений. Аналогичным образом поступают любые автопроизводители при разработке новых моделей.

Во многом технические характеристики белорусского электромобиля будут зависеть от позиции столичных властей. Все упирается в инфраструктуру для электромобилей — развитие сети заправочных станций. Именно от этого фактора будет зависеть, как будет расширяться эта отрасль.

Иными словами, если городские власти ограничатся несколькими зарядными станциями на весь Минск, то это направит разработку белорусского электромобиля по пути создания электрокара с большим пробегом на одном заряде. И в его конструкции будут использоваться литиевые батареи — они долго заряжаются, но обеспечивают большой запас хода.

А вот здесь картинка будет складываться интересно: своего производства литиевых ячеек в Беларуси не существует. А потому ячейки будут закупаться на стороне. Можно предположить, что это будут батареи китайского производства. Это достаточно разумное решение и нормальная практика с точки зрения экономии разработки. Создавать производство литиевых батарей в Беларуси абсолютно невыгодно и бесперспективно, если в мире уже есть недорогие готовые решения.

А вот система управления батареями, термостабилизация будут уже белорусской разработки.

Второй вариант развития проекта — оснащение его суперкондесаторами. В отличие от традиционных аккумуляторов, суперконденсаторы имеют малое время зарядки, выдерживают огромное количество циклов заряд/разряд (не менее 100 000), они легкие и не требуют сложного оборудования для зарядки. Но при всех этих положительных моментах они не обеспечивают большой запас энергии и большой запас хода.

Белорусскими учеными уже создан материал, который в два раза превышает по характеристикам существующие решения для суперконденсаторов. С таким материалом емкости накопителя будет хватать на 40 км пробега, а зарядка происходит в течение считанных минут. Но такая техническая концепция предполагает широко развитую структуру зарядных станций. Поэтому пока этот вариант только рассматривается.

Сейчас основные усилия направлены на создание силового агрегата — мехатронного модуля с редуктором и инвертором. То есть уже можно с уверенностью сказать, что двигатель в белорусском электромобиле будет собственного производства.

О сроках появления готового электромобиля, как и о цене белорусского электрокара, понятное дело, либо не говорят вообще, либо говорят с осторожностью. В 2017 году, по словам Владимира Гусакова, можно ожидать только экспериментальный образец.

Комментаторы сайта charter97.org с иронией восприняли новость о создании белорусского электромобиля:

«Как бы умельцы две палочки на крышу и бесплатно по троллейбусным проводам не стали кататься».

«Это будет суперкар с формой и размером БелАЗа, кабина для водителя, остальное батарейки».

«Можно вокруг дома на удлинителе кататься».

«Они Джили с огуречно-уборочным комбайном соединили... Mercedes, говорят, с горя ушел в запой».

«Я уже даже название придумал: "Bulban Alesya"».

«Мобилку уже делали, чем закончилось?»