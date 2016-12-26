Сына Виктории Азаренко назвали Лео Александр 9 26.12.2016, 16:40

Белорусская теннисистка входит в роль мамы и хвастается фигурой.

Прошла неделя, как Виктория Азаренко стала мамой. Пока она не сообщала, как назвали первенца, но в фан-группе Вики в социальной сети ВКонтакте со ссылкой на «надежный источник» пишут, что мальчику дали имя Лео Александр, пишет kp.by.

Сама Вика уже выкладывает свои фото в джинсах, а поклонники комментируют и восхищаются ее формой: «Вика и сама довольна, что влезла в свои джинсы! Об этом говорит ее довольная улыбка...», «Я думала, поправится, все-таки беременность, а кажется, Вика еще больше похудела, а похорошела-то как, прям расцвела». Также разглядели и кольцо на безымянном пальце правой руки.

Несмотря на занятость, Азаренко уделила время для общения с болельщиками.

- Есть пять свободных минут, пока малыш спит. Коротенькие вопросы/ответы? Давно с вами не разговаривала, ребята, - написала Вика в Twitter.

На вопрос о самом лучшем рождественском подарке Виктория ответила ожидаемо:

- Очень просто. Мой сын.

Также теннисистка рассказала, что на Рождество готовила лосося и курицу, в роли матери чувствует себя великолепно, любимый рождественский фильм - «Девчата».

Жизненный совет от Азаренко: «Наслаждайся жизнью».

Еще несколько самых интересных блиц-ответов.

- Спала ли ты после рождения малыша?

- Да. Бабушка очень помогает.

- Смотришь ли ты какие-нибудь сериалы сейчас?

- Ха-ха, звучит для меня как мечта сейчас.

- Вам нравится футбол? Кто, по вашему мнению, лучше - Месси или Роналду?

- Оба невероятные. Но я поклонница Лео.

- Ты собираешься научить сына играть в теннис?

- Только если он захочет.

- Есть ли любимая колыбельная у малыша?

- Работаем над этим (знак улыбки).

Спросили у Азаренко, смогут ли увидеть ее болельщики на турнире в Брисбене уже в январе 2017 года. Она ответила, что именно в Австралии выступит только в 2018-м. Но это не отрицает того, что Виктория вернется на корт летом или даже раньше. Сама она намечала свое возвращение к US Open (август - сентябрь), редактор Sports Illustrated Джон Вертхайм написал на своей странице в Twitter, что ходят слухи о возвращении теннисистки в тур в конце весны 2017 года.

Призналась Вика, что, к сожалению, не сможет присутствовать в Минске на февральском матче Кубка Федерации сборных Беларуси и Нидерландов, но будет поддерживать нашу команду.