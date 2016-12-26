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Министр обороны Украины объявил о срыве перемирия в Донбассе

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  • 26.12.2016, 16:51

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются. За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом министр сказал на брифинге в Харькове, сообщает УНИАН.

По словам Полторака, соответствующие действия поддерживаются Россией.

"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", - подчеркнул он.

При этом министр заверил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать отпор.

"Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", - подчеркнул Полторак.

С 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявляют, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после полуночи.


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