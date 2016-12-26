В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей 2 26.12.2016, 16:57

Необычную монету номиналом в 5 евро можно приобрести за 85 евро.

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету «Земля». Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.

Монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра, пишет meduza.io.

Фото: LatvijasBanka

Идея «Земли» победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.

Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике — в качестве пулестойкого стекла.