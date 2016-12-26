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«Палаточник» Андрейченко: В отношениях Беларуси и России не все благостно

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  • 26.12.2016, 17:11
Владимир Андрейченко
Фото: Виктор Толочко

Чиновники сетуют, что в отношении белорусских товаров регулярно принимаются протекционистские решения.

Такое заявление сделал председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко, находясь 26 декабря в Москве на сессии Парламентского собрания «союза» Беларуси и России, сообщает БелТА.

Андрейченко также заявил, что в ЕАЭС не принимается важных решений, союз превращается в политический проект. В данной ситуации Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие во всех сферах, считает он.

Ситуацию на белорусско-российской границе спикер «парламента» назвал «выходящей за рамки здравого смысла». А в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси и белорусов, добавил он.

«В отношениях Беларуси и России не все благостно. Регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе союзного государства и Евразийского экономического союза», - сказал чиновник. 

Заявления Андрейченко прозвучали на фоне неучастия Лукашенко в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге. Официальный Минск ситуацию не комментирует.


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