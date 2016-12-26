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Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные

  • 26.12.2016, 17:27
Фото: vmnews.ru

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года.

Больничные учреждения здравоохранения 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — рабочего дня, 21 января — по графику работы в субботний день, передает БелТА.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и др. 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — субботнего дня, 21 января — рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.


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