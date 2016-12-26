Барак и Мишель Обама записали поздравительный Рождественский ролик 26.12.2016, 17:51

44-й президента США вместе с женой подвели итоги их восьмилетней работы в Белом доме.

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель записали короткое видеопоздравление в честь Рождества.

В своем последнем поздравлении в качестве президента США Барак Обама вместе с Мишель подвели итоги их восьмилетней работы в Белом доме, сообщается на официальной страницы Белого дома в Facebook.

Супруги подчеркнули достижения США в области социальной и внешней политики, а также рассказали об изменениях, которые сделали страну более сильной и процветающей. Более того, Барак и Мишель Обама добавили несколько забавных моментов из записи их первого поздравления 2009 года.