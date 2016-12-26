Михаил Веллер: Есть три признака вероятности теракта на борту Ту-154 20 26.12.2016, 18:06

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Михаил Веллер

Фото: Hendrik Osula

Российский писатель Михаил Веллер назвал возможность теракта на борту самолета Ту-154 "вполне вероятной".

"Что было понятно с самого начала. Первое: ничего не успели передать, ничего не сказали летчики. Второе: распад обломков самолета, разлет обломков на достаточно большой площади. Третье: на взлете. Это три признака, которые указывают на вполне вероятную возможность теракта", – отметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Веллер также предположил, что версия о возможном теракте на борту самолета исключена по "сугубо идеологическим причинам".

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Всего на борту находились 92 человека. Найдены 11 тел.

Комиссия по расследованию причин катастрофы склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения. Некоторые эксперты предположили, что внезапно прерванный полет лайнера может свидетельствовать о взрыве на борту. При этом ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет.

Следком РФ открыл дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".