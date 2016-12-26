Инициаторов декрета о «тунеядцах» нужно отдать компетентным органам 16 Владимир Шанцев, ucpb.org

26.12.2016, 18:18

9,289

Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Что такое круговая порука? Это когда все друг друга покрывают, а с их молчаливого согласия вершатся темные дела.

Это, также, когда из страха перед теми, кто их назначил, «депутаты» покрывают провалы руководства страны.

Именно так поступили «депутаты» Петрашова О.В., Соловьев П.А. и Старовойтов А.Г., коллективно ответив на обращения избирателей, потребовавших отмены декрета о «тунеядцах», адресованные каждому из них.

Вместо того, чтобы поговорить с пострадавшими от этого декрета, самостоятельно во всем разобраться, почитать, как об этом законе отзываются абсолютно на всех форумах, они обратились в Министерство труда и социальной защиты.

Обратились туда, где под «мудрым» руководством Марианны Щеткиной этот закон из смутных времен извлекли. Обратились туда, откуда пошел рой мудрых мыслей по поводу этого декрета, типа: «Никто с голоду не умрет…», « Если муж хорошо зарабатывает и может себе позволить, чтобы жена не работала, то 20 базовых – небольшая сумма, её можно и оплатить». Коллективные заявления отправлены на рассмотрение в организацию, которая скорее является учреждением социального нападения, чем социальной защиты.

Это примерно то же самое, если бы кто-то обратился в милицию с жалобой на хулигана, а милиция попросила бы этого самого хулигана разбираться, кто прав, а кто виноват!

А ведь этим «депутатам» был задан прямой вопрос – как можно трудоустроить 400 тысяч человек, если реальное число вакансий по всей стране не превышает пару тысяч?

«Депутаты» должны избираться населением. В том числе и для того, чтобы защищать население от произвола. Чтобы было к кому обратиться, если чиновники начинают перегибать палку. И в таких случаях «депутат», как избранник народа, должен горой стоять за своих избирателей.

А налоговики, тем временем, уже разослали 240 тысяч писем «счастья» потенциальным «тунеядцам». Уже 240 тысяч человек заставили содрогнуться. И уже около миллиона человек – это вместе с их родственниками и близкими ломают головы, как найти выход из ситуации. Разве так можно издеваться над собственным народом?

Власть начала охоту за огромным количеством «нарушителей». Но так не бывает, что рота идет не в ногу, и только один в ногу!

Декрет №3 нужно незамедлительно отменять, а его инициаторов отдать в руки компетентных органов!

Но даже в этой ситуации «депутаты» горой стали за чиновников!

В ответе на обращения избирателей «депутаты» делают ошарашивающий вывод: «В республике организована системная работа по созданию новых рабочих мест за счет создания новых предприятий и производств и трудоустройству на них граждан».

А так ли на деле? Нет, все с точностью наоборот!

По данным официальной статистики за 10 месяцев этого года принято на работу 525463 человека, а уволено 614224. То есть количество чисто уволенных с начала года составило 88761 человек! Целая армия умных, талантливых, трудолюбивых людей за год вышвырнута на улицу! В военное время виновников потери армии расстреливают. А вот у нас виновной оказалась сама армия! Здорово?

Если в результате «системной» работы по созданию рабочих мест в стране сокращаются рабочие места, да еще и в таком количестве -то что это, как не вредительство!

Вот результат работы правительства!

Вывод напрашивается только один. Господа Петрашова, Старовойтов и Соловьев! Возьмите по чистому листу бумаги – а что там нужно написать, догадайтесь сами.

Владимир Шанцев, ucpb.org