Как уроженец Минска управляет миллиардами на Уолл-стрит 5 26.12.2016, 18:51

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Игорь Тульчинский является звездой одного из самых крупных хедж-фондов Уолл-стрит – Millennium Management LLC.

Игорь Тульчинский – так называемый квант. Специалист, умеющий анализировать потоки финансовых данных и строить на их основе математические модели, позволяющие предсказывать движения рынка, пишет myfin.by.

Бывший программист, а ныне основатель и СЕО компании WorldQuant LLC Игорь Тульчинский. Фото: ctpost.com

Игорь является звездой одного из самых крупных хедж-фондов Уолл-стрит – Millennium Management LLC. Данный фонд, под управлением которого активы инвесторов на 34 млрд долларов, принадлежит известному миллиардеру Израэлю Ингландеру.

Из этой массы активов портфелем в 4,5 млрд управляет компания WorldQuant, которой и руководит Тульчинский. Раньше он два десятка лет зарабатывал деньги для Ингландера непосредственно в Millennium Management, а затем с согласия патрона «ответвился».

О 49-летнем Игоре известно довольно мало. Его, в общем-то, плохо знают даже коллеги по Millennium Management, поскольку офис WorldQuant находится в городе Гринвич в штате Коннектикут.

Как пишет Wall Street Journal, кванты часто скрытны, иногда эксцентричны. И Тульчинский по-видимому, не исключение. Он известен своей бритой головой, золотой цепью на шее и пристрастием к черной одежде.

Несмотря на недостаток информации, кое-что о его жизни все же можно найти в интернете.

По данным СМИ, в 2012-м Тульчинский владел таким Aston Martin DBS за 180 тысяч долларов. Фото: stamfordadvocate.com

Игорь Тульчинский родился в 1966 году Минске в семье музыкантов. Его отец Александр изготавливает скрипки, а мать Римма – пианист. Они эмигрировали из СССР в США вместе с сыном в 1977-м.

Увлекшись новыми технологиями, Тульчинский обучился компьютерному программированию. В 1985 году одной из его работ стала видеоигра «Патруль Долины смерти».

Игорь закончил Техасский университет в Остине и получил MBA в сфере финансов и бизнеса в университете Пенсильвании.

В 1988 году его пригласили в компанию AT&T Bell Laboratories как ученого и исследователя. Затем работал в Timber Hill Group LLC, изучая компьютерные стратегии инвестирования и разрабатывая алгоритмы.

А в 1995 году Тульчинский присоединился к Millennium Management, где быстро продвинулся в ряды топовых работников. В 2007-м основал WorldQuant. Сейчас это 20 офисов по всему миру и более 500 сотрудников.

В 2014 году появилась также компания WorldQuant Ventures. Она выполняет функции бизнес-ангела и инвестирует в фирмы технологического профиля и обработки данных.

Игорь рассказывает о своей жизни в Минске на встрече со студентами колледжа. Фото: youtube.com

Компания постоянно работает с молодыми талантами. Создан университет WorldQuant University, в этом году в нем насчитывалось 200 онлайн-студентов из более чем 35 стран.

Наконец, основан фонд WorldQuant Foundation, который присуждает стипендии одаренным студентам математики и делает пожертвования по всему миру.

В одном из своих выступлений перед учащимися Игорь рассказал о том, как в возрасте 9 лет он жил в Минске – холодном городе, где бывает много снега.

«В тот момент представлялось, что жизнь моя целиком пройдет в Беларуси. Устроюсь на какую-то работу. У меня была подружка со двора по имени Наташа, и я думал, что женюсь на ней», – сказал он.

Далее Тульчинский спросил у аудитории, как она думает, насколько сбылись эти планы. И сам ответил: «Ноль процентов».

Затем он продолжил рассказ: «В 15 лет я уже жил в Уичито, штат Канзас. Работал мойщиком посуды в стейк-хаусе и опять намеревался жениться, на этот раз на девушке Кэти, которая работала на кухне».

Тульчинский – автор книги о количественном подходе к построению трейдинговых стратегий. Фото: eu.wiley.com

И снова последовал вопрос: «Насколько сбылись эти планы?». Ответ был тем же: «Ноль процентов».

Продолжив цепочку в этом же духе, Игорь сделал шутливый вывод, что никогда не был хорош в предсказывании событий. А затем резюмировал уже более серьезно.

«Все, что я хочу сказать: планы строить надо, они дают общее направление. Но никогда не выполняются. И это нормально. Мы должны постоянно адаптироваться к окружению, изменять планы в соответствии с поступающей информацией, использовать свои шансы, принимать решения и действовать», – подчеркнул он.

И наконец, если что-то не работает, нужно всегда быть готовым сокращать свои убытки, улыбаясь, добавил он.