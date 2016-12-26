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Американский Санта Клаус поднял прохожим настроение очень необычным способом

  • 26.12.2016, 18:30
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Американец устроил на улице весьма зрелищное шоу на Рождество.

Все празднуют Рождество по-разному, но люди, у которых есть какие-либо таланты, имеют возможность сделать этот праздник по-настоящему незабываемым, а заодно и подарить радость другим, передает 120.su.

Брайан Кидд из Портленда (Орегон, США), одевшись Санта Клаусом, решил поднять настроение случайным прохожим на улице, и, кажется, успешно с этим справился. Разъезжая по кругу на уницикле, он держал в руке стопку подарочных коробок, да еще и умудрялся при этом играть на волынке «Оду к радости» Бетховена. Зрелищности его выступлению придавало еще и то, что волынка во время исполнения горела.

Кстати, Брайан развлекает публику не только в костюме Санты, ведь у него еще есть веселые наряды рождественской елки и Дарта Вейдера, которые тоже очень нравятся случайным зрителям.


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