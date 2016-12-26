Николай Статкевич: Я считаю Владимира Кондруся героем 3 26.12.2016, 18:34

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Николай Статкевич

Владимир Кондрусь – человек с обостренным чувством справедливости, и таких людей власти боятся.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич прокомментировал charter97.org приговор по делу Владимира Кондруся, которого обвинили в участии в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов 2010 года.

- Опять судят невиновного человека. Судят за то, что шесть лет назад он пытался помешать преступлению, очень страшному преступлению. Банда преступников опять хотела сохранить свою власть над страной незаконными методами. Статья 357 УК Республики Беларуси (“заговор с целью захвата государственной власти”) дает за это вплоть до расстрела при определенных обстоятельствах. Владимир Кондрусь вместе с десятками тысяч других людей пытался предотвратить это преступление, а ему инкриминируют, что он какие-то кусты истоптал и кусок водопроводной трубы испортил, какие-то двери разбил... Но опять же, по действующему Уголовному кодексу ст.36 не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости для предотвращения опасности. То есть, при предотвращении преступления нанесение меньшего ущерба является законным. Сравните: захваченная еще на пять лет страна (ведь мы все сейчас пожинаем плоды этого захвата, видим, насколько тяжелой и невыносимой делается жизнь людей, особенно в небольших населенных пунктах) и какие-то разбитые стекла и потоптанные кусты.

Я считаю Владимира героем. Они не могли его не арестовать, потому что появились фотографии, публично прозвучала информация о том, что он участвовал в событиях Площади 2010 года. Не задержать его означало признать обвинение. Поэтому его задержали. Но конечно, они не могли его потом не отпустить. Потому что у режима нет ресурсов на жесткую диктатуру. Они вынуждены маневрировать, потому что им нужны деньги с Запада. Россия тоже все более и более, скажем так, сжимает кольцо, как удав давит человека. Поэтому властям нужен маневр. Они искали способ, как бы это сделать пристойно.

Я считаю, что Владимир повел себя очень мужественно. Он объявил голодовку, а они позволили ему дойти до такого состояния, что он чуть не умер. Это, как издевательсво, выглядит основанием для смягчения приговора. «Психическое расстройство». Вот не заболевание у него, а расстройство. Посмотрим, что же это за «расстройство» такое. Я перечислю. Это – обостренное чувство справедливости. Осознание своих прав. Еще вещи, которые считаются нормальными в нормальной стране для нормального гражданина. Ведь нормальный гражданин и обладает чувством справедливости, осознанием своих прав и он готов к протесту! Это, кстати, тоже есть в экспертизе.

Власть этим документом засвидетельствовала, что считает всех нормальных граждан для себя людьми с «психическим расстройством». Для них «нормальные» – это бессловесное, покорное быдло. Владимир оказался не таким человеком. Я очень рад, что он на свободе! Я поздравляю его и его близких.

Я еще раз обращаюсь к белорусам. Не будьте быдлом! Не бойтесь! Они уже боятся, у них связаны руки. У нас есть возможность вернуть себе нормальные права и нормальную жизнь. При этой власти уже ничего хорошего не будет. Мы будем медленно сползать все большую и большую нищету и убогость. Это надо останавливать. Примеры, как надо себя вести, есть. Об одном из них мы сегодня в очередной раз услышали, - заявил Николай Статкевич.

Напомним, 26 декабря в суде Московского района был вынесен приговор по делу Владимира Кондруся. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и принудительному лечению от “психиатрического заболевания”.