Группа Nuteki записала первую песню на белорусском языке 26.12.2016, 18:48

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С песней «Так кахаць» группа выступит в финале национального отбора «Евровидения-2017».

Группа Nuteki записала первую песню на белорусском языке — «Так кахаць». С ней в январе они выступят в финале национального отбора «Евровидения-2017». Когда они в ноябре пробивались в него, то эту песню спели на английском языке, передает «Еврорадио».

«Это наш первый опыт, это наше открытие, — пишут представители группы в соцсетях. — Мы надеемся, что эта песня вызовет у вас такие же позитивные чувства, как и у нас».