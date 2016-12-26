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Очередное несчастье с реактором БелАЭС?

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  • 26.12.2016, 19:03
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Фото: global look press

По неподтвержденной информации, ЧП с реактором для Островецкой АЭС случилось при его перевозке в Толочинском районе. 

О новом ЧП с реактором для БелАЭС сообщил читатель сайта charter97.org.

«Есть информация, что сегодня ночью перевозился ж/д транспортом новый корпус реактора АЭС и вблизи станции Славное (Толочинский район), корпусом была задета опора контактной сети. Насколько сильны повреждения неизвестно», - сообщил читатель.

Ранее сообщалось, что новый корпус реактора первого энергоблока Островецкой АЭС должен прибыть в Островец в конце года.

Напомним, это уже не первый инцидент с реактором на БелАЭС. В ночь с 9 на 10 июля на Островецкой АЭС при проведении подготовительных работ корпус реактора оборвался с высоты 2-4 метра. Спустя две недели Министерство энергетики Беларуси заявило о нештатной ситуации «на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости».


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